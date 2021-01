Attika: veröffentlichen neues Album „Metal Lands“ am 26.02.2021

Am 26. Februar 2021 wird das neue Album der US-Metal Band Attika – Metal Lands – via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. Februar 2021.

Sie spielten 2018 ihre erste Show auf europäischem Boden, das Up The Hammers. Im darauf folgenden Jahr spielten sie nochmals in Europa auf dem Headbangers Open Air. Ihre europäischen Anhänger haben sie bis heute nicht vergessen: Attika.

Die Band aus Melbourne, Florida, war seit Mitte der Achtzigerjahre über eine Dekade lang bis Mitte der Neunzigerjahre aktiv. Ihre Alben Attika (1988) und When Heroes Fall (1991) sind Legende. Seit Anbeginn sind der Frontmann und Sänger Robert Van War und Schlagzeuger Jeff Patelski in der Formation vertreten. Bassist Glenn Anthony und Gitarrist Bill Krajewski vervollständigen das aktuelle Line-Up.

Ihr lang ersehntes Comeback-Scheibchen ist wuchtig und kraftvoll wie US-Metal jederzeit zu klingen hat. Denn Attika haben ihre Herkunft nicht vergessen und präsentieren ein unglaublich klassisches US-Metal-Schätzchen.

Coverartwork: Daniel Charles (R.I.P.) – https://www.facebook.com/daniel.charles.16

Metal Lands Tracklist:

1. Metal Lands

2. 8 Track Days

3. Like A Bullet

4. Darkness Of The Day

5. The Price

6. Thorn In My Side

7. Run With The Horseman

8. Sincerely Violent

9. Gold

10. One Wish

Line-Up:

Robert Van War – Vocals

Bill Krajewski – Guitars

Glenn Anthony – Bass

Jeff Patelski – Drums

www.attikametal.com/

www.facebook.com/AttikaRising/

Quelle: Pure Steel Records GmbH