Avantgarde Music Festival 2026: kündigt Pre-Fest „An Avantgarde Occult Night“ für den 17.07. an

Nicht jede Geschichte passt in ein einzelnes Kapitel.

Aufgrund äußerer Umstände konnten einige herausragende Bands, die ursprünglich für das Avantgarde Music Festival vorgesehen waren, nicht am Hauptfestivaltag auftreten. Anstatt diese Energie verpuffen zu lassen, hat der Veranstalter sich entschieden, ihr den Raum zu geben, den sie verdient.

Avantgarde Music präsentiert in Zusammenarbeit mit Occult Booking stolz ein besonderes Event im Legend Club – eine Nacht, die das Festival perfekt ergänzt und als natürliche Vorfreude darauf dient. Sie findet am 17. Juli statt.

Ein Abend voller Atmosphäre, Intensität und emotionaler Tiefe – eine wahre Avantgarde Occult Night mit vier Bands:

Sojourner

Mitreißender, epischer Melodic Black Metal, geprägt von internationalen Einflüssen und atemberaubenden Klanglandschaften. Die internationale Band wird im Sommer 2026 einige ausgewählte Konzerte geben, um ihr noch unbetiteltes neues Studioalbum zu präsentieren.

Remina

Immersive Gothic/Doom-Klanglandschaften, die Schwere und eindringliche Melodien vereinen. Das Duo spielt zusammen mit seiner Live-Band eine kleine Konzertreihe zum Support ihres zweiten Albums The Silver Sea, das Ende 2025 erschien.

Amalekim

Italiens kompromisslose Black-Metal-Band, die rohe Intensität und Dunkelheit verkörpert.

Skuggor (Special Guest)

Aus den Schatten der schwedischen Black-Metal-Tradition emporgestiegen.

Avantgarde Occult Night ist keine Nebenveranstaltung. Die Veranstaltung ist kein nachträglicher Einfall. Es ist ein paralleles Treffen, geprägt von Leidenschaft und kuratiert mit demselben kompromisslosen Geist, der Avantgarde Music und Occult Booking auszeichnet. Wenn ihr an den Underground glaubt, wenn ihr glaubt, dass manche Nächte ihren eigenen Raum verdienen, dann ist dies genau das Richtige für euch.

Anfahrt zum Legend Club

Der Legend Club befindet sich in der Viale Enrico Fermi 98 in Mailand und ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto zu erreichen. Mit der Metro: M3 Gelbe Linie bis Station Affori Centro – von dort ist es nur ein kurzer Fußweg. Wenn ihr mit dem Auto anreist, ist der Veranstaltungsort verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahn A4 gelegen. Parkplätze sind in der Umgebung vorhanden.

Sound Cave auf dem Event

Verpasst nicht die Gelegenheit, bei Sound Cave vorbeizuschauen, dem renommierten Plattenladen und Versandhandel von Avantgarde Music, der auf dem Event vertreten sein wird! Entdecken Sie eine riesige Auswahl an Schallplatten, CDs und exklusiven Merchandise-Artikeln, darunter seltene und schwer erhältliche Stücke aus der Underground-Metal-Szene. Die perfekte Gelegenheit, Ihre Sammlung zu erweitern und ein Stück Festival mit nach Hause zu nehmen.

Avantgarde Occult Night 2026

Location: Legend Club

Adresse: Viale Enrico Fermi 98, 20161 Mailand

Datum: 17.07.2026

Tickets: hier

Facebook-Event: hier