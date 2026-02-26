Beyond Creation: kehren mit neuer Single „Reverence“ zurück

Von Anfang an war klar, dass Beyond Creation eine besondere Ausstrahlung besaßen. Auf ihrem Debütalbum schuf das Quartett aus Montréal die nächste Stufe der progressiven Evolution im technischen Death Metal, indem es klassische Brutalität und die unstillbare Neugier des Prog mit einem erfrischenden Gespür für Melodie verband. Nun, kurz vor ihrer Tour zum 15-jährigen Jubiläum von The Aura, veröffentlicht die Band ihren ersten neuen Song seit acht Jahren.

Beyond Creation freuen sich ihre neue Single Reverence zu präsentieren. Obwohl sie von hohen Erwartungen und Zweifeln geplagt werden, erhebt sich die Band wie ein Phönix aus der Asche und demonstriert in brillanter Weise Stärke und Leidenschaft. Seht euch das Video hier an:

Das Video zu Reverencewurde von François Bertrand und Simon Girard inszeniert und produziert. Reverence hier streamen: https://orcd.co/beyondcreationreverence

“Our new single explores the fragile line between clarity and illusion, between introspection and insanity, where the search for meaning can either elevate us or consume us”, sagt Simon Girard, Sänger, Gitarrist und Texter von Beyond Creation. “But the truth is simple and powerful: the moment you stop comparing and start focusing on who you truly are and what you genuinely want to express, something beautiful happens. You create from a place of honesty. You grow with purpose. What you achieve becomes something you can be proud of, because it is unique, real and entirely your own”.

Wie alle kreativen Schöpfungen beginnt auch Reverence ungehemmt. Girard und sein Gitarrenkollege Kevin Chartré spielen sich die Töne frei zu und reagieren mit der Anmut und dem Verständnis aufeinander, die aus über 15 Jahren Bandzugehörigkeit entstehen. Doch obwohl Reverence von äußeren Einflüssen gequält wird, bleiben Beyond Creation eine treibende Kraft des progressiven Technical Death Metal.

Beyond Creation sind:

Simon Girard – Gesang & Gitarren

Kevin Chartré – Gitarren & Hintergrundgesang

Hugo Doyon-Karout – Bass

Philippe Boucher – Schlagzeug

