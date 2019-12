Decapitated: als Headliner für die Erstauflage von Avocado Bookings »Rising Merch Faces Of Death«- EU/UK-Tour im März 2020 bestätigt

Die polnischen Death Metal-Meister Decapitated haben ihre aktuelle Platte Anticult am 7. Juli 2017 via Nuclear Blast von der Kette gelassen, gefolgt von Touren in allerlei Ecken der Welt sowie zahlreichen Auftritten bei namhaften Festivals. Heute kann angekündigt werden, dass das Quartett im März 2020 als Headliner der von Avocado Booking neu ins Leben gerufenen Rising Merch Faces Of Death-Tour erneut die hiesigen Bühnen in Schutt und Asche legen wird. Das brutale Tourpaket wird von Beyond Creation, Ingested, Lorna Shore sowie Viscera ergänzt. Alle weiteren Details gibt es unten; Tickets werden ab Montag, den 2. Dezember, um 11.00 Uhr erhältlich sein!

Gitarrist Vogg bezieht Stellung: „Wir sind stolz, heute bekanntgeben zu können, dass wir uns mit Rising Merch und Avocado Booking zusammengetan haben und in diesem Rahmen Teil der Faces Of Death-Erstauflage sein werden. 23 Städte, fünf Bands – ein enorm starkes, unzerstörbares Package, das Europa und Großbritannien heimsuchen wird. Wappnet euch für die ultimative Death Metal-Vollbedienung!“

Rising Merch Faces Of Death Tour 2020

w/ Beyond Creation, Ingested, Lorna Shore, Viscera

Präsentiert von Avocado Booking, Metal Hammer, MoreCore.de & Nuclear Blast

06.03. D Berlin – Lido

07.03. D Hamburg – Bahnhof Pauli

08.03. DK Aarhus – VoxHall

09.03. D Hannover – Béi Chéz Heinz

10.03. D Oberhausen – Kulttempel

11.03. NL Nijmegen – Doornroosje

12.03. UK London – ULU Live

13.03. UK Glasgow – Slay

14.03. UK Manchester – Club Academy

15.03. UK Birmingham – Mama Roux’s

16.03. UK Bristol – The Fleece

17.03. UK Southampton – The Loft

18.03. B Aarschot – De Klinker Club

19.03. F Paris – Le Trabendo

20.03. CH Aarau – KIFF

21.03. D Karlsruhe – Weiße Rose

22.03. I Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

23.03. D München – Backstage

24.03. A Wien- Viper Room

25.03. H Budapest – Dürer Kert

26.03. CZ Prag – Nová Chmelnice

27.03. PL Breslau – Klub Pralnia

28.03. D Dresden – Club Puschkin

Weitere Infos & Tickets:

www.facesofdeathtour.com

www.facebook.com/facesofdeathtour

www.instagram.com/facesofdeathtour

Weitere Decapitated-Termine:

23. – 25.07. P Vila Nova de Famalicão – Festival Laurus Nobilis Music Famalicão

20. – 22.08. A Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Holt euch Anticult hier: http://nblast.de/DecapitatedAnticultNB

Mehr zu Anticult:

Earth Scar Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=yR7AnukIl8U

Never Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dzsnunj-5gg

One Eyed Nation Offizieller Track: https://www.youtube.com/watch?v=2bMTPGl7DdY

Kill The Cult Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQUTQTNChbE

Weitere Infos:

www.decapitatedband.net

www.facebook.com/decapitated

www.nuclearblast.de/decapitated