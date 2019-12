Carlos Martinez‘ Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash: steht in den Startlöchern

Die Erfolgsstory Deutschlands verrücktester Bühnen Show geht weiter…

Ab dem 29.12. wird beim Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash wieder in den Ring gestiegen.

Der große Auftakt findet allerdings schon am 07.12. in Köln statt, beim ersten eigenen Festival – dem Bashfest!

Nach 16 Jahren stetig wachsender Zuschauerzahlen und ausverkaufter Shows in immer größeren Locations über ganz Europa, hat das weltweit einzigartige Showkonzept nun auch den amerikanischen und mexikanischen Liveshow-Markt für sich eingenommen.

Das machte den Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash 2019 zur bisher größten und erfolgreichsten Tour seit Bestehen des Events. Mit weit über 20.000 Besuchern in den U.S.A., Mexiko, Niederlanden und Deutschland, Rekordumsätzen im Merchandising, einer eigenen Kunst- und Fotoausstellung in Hollywood, Special Guests von Slayer, Exodus, Trans Siberian Orchestra & Savatage und so vielen Medieneffekten wie nie zuvor, hat sich der Bash selbst übertroffen und die Latte einmal mehr ein ganzes Stück höher gelegt. Die nächste logische Steigerung ist nun das eigene The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash Festival. Ladies and Gentlemen, damas y caballeros, wir präsentieren mit stolz geschwellter Brust: das Bashfest!

Ein Festival so bunt und abwechslungsreich im Programm wie der Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash selbst. Hier kommt zusammen, woraus der Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash besteht: Musik, Kunst, Unterhaltung und viel Spaß!

Place your bets and be part of the next big hit!

Köln hat ein neues Rockfestival, und es will deine Seele

Zur ersten Ausgabe des Bashfest sind Künstler aus ganz Europa gebucht aus den Genres Hard Rock, Heavy Metal, Thrash Metal, Psychobilly, Punk Rock und Hardcore.

The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash wird als Headliner den Abend abschließen und freut sich im Vorprogramm noch folgende Acts verpflichten zu können:

Demented Are Go – UK / Psychobilly

Dust Bolt -D / Thrash Metal

Hola Ghost – DK / Psychobilly

Insanity Alert – AT / Thrash Metal

Lords Of Salem – D / Hard Rock

Masuria – D / Tech Metal

Deathletics – D / Punk Rock

Als Schauplatz des Bashfest kommt keine andere Location in Frage, als das vom Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash 2018 offiziell eröffnete Carlswerk Victoria und dem dazugehörigen Club Volta.

Das Carlswerk Victoria liegt neben dem Schauspielhaus, vielen Restaurants und Bars auf dem neu belebten Gelände des alten Carlswerks in Köln-Mühlheim.

Das Bashfest-Publikum hat mit seinen Bändern freie Bewegungsmöglichkeit auf dem Carlswerk-Gelände und kann das Festival zu jeder Zeit verlassen und wieder betreten, um z.B. in anliegenden Restaurants essen gehen zu können; ganz nach Wunsch.

Seht hier auch einen Tourtrailer: https://vimeo.com/359721783

Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 35 € zzgl. VVK-Gebühren, sowie 50 € an der Abendkasse.

Das Festival öffnet seine Tore um 15:00 Uhr und das Programm beginnt bereits kurz nach dem Einlass.

Die weiteren Tourdates des Carlos Martinez Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash (präsentiert von Rock Antenne):

07.12.2019 Köln, Carlswerk Victoria (Bashfest) *

28.12.2019 Munich, Backstage Werk*

03.01.2020 Lindau a. Bodensee, Club Vaudeville*

04.01.2020 Saarbrücken, Garage*

10.01.2020 Berlin, Festsaal Kreuzberg*

11.01.2020 Hamburg, Gruenspan *

17.01.2020 Dortmund, FZW*

07.02.2020 Wiesbaden, Schlachthof*

15.02.2020 Hannover, Musikzentrum*

28.02.2020 Osnabrück, Rosenhof*

06.03.2020 Würzburg Posthalle*

18.04.2020 Magdeburg, Factory

*w/Lords Of Salem