Awolnation: feiern die heilende Kraft der Musik mit ihrem neuem Cover-Album ‘My Echo, My Shadow, My Covers And Me’

Awolnation haben heute ihr mit Spannung erwartetes Cover-Album My Echo, My Shadow, My Covers And Me über Better Noise Music veröffentlicht. Die epische Tracklist wurde bereits im letzten Jahr enthüllt und beinhaltet Kollaborationen mit Beck, Jewel, Portugal. The Man, Taylor Hanson von Hanson, Brandon Boyd von Incubus und vielen mehr. Das kollaborative Projekt ist eine Sammlung meisterhaft gearbeiteter und sorgfältig kuratierter Coverversionen, die aus der persönlichen Verbindung zwischen Awolnation Mastermind Aaron Bruno und den jeweiligen Künstlern entstanden sind. Das Ziel des Projekts ist es, die heilende Kraft der Musik zu veranschaulichen und den kollaborativen Geist der künstlerischen Gemeinschaft zu feiern. My Echo, My Shadow, My Covers And Me ist ab sofort überall erhältlich.

Im Gespräch mit der Musikjournalistin und Fernseh- und Radiomoderatorin Allison Hagendorf erklärte Aaron Bruno, dass er mit diesem Projekt auf die gemischten Gefühle reagieren wollte, die mit dem Lockdown von 2020 einhergingen: “I know a lot of artists and everybody deals with fear differently, and my way of dealing with it was to never stop moving. And so that’s why I just started making a covers album instead of feeling too defeated by everything getting shut down. I thought, ‘Well at least if I stay busy and stay active, I’ll feel productive.’ It also allowed me to be prepared to make original music as well because the last thing I wanted to do is release Angel Miners, which is the fourth AWOL record and then just make the fifth one right away. It didn’t feel appropriate. I didn’t feel emotionally capable because I just said everything I wanted to say on that album, so this was a great palate cleanser for me.” Wer neugierig auf das Gesprächen zwischen Allison Hagendorf und Aaron ist, der kann es auf Awolnations Social Media Kanälen und auf YouTube finden.

Zur Feier der heutigen Albumveröffentlichung hat die Band auch ein offizielles Musikvideo zu ihrer neuen Version des ABBA-Klassikers Take A Chance On Me veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit der Grammy-Preisträgerin Jewel entstand. Das Video gibt es hier zu sehen:

Jewel über die Zusammenarbeit: “ABBA is legendary! Their songs are hook machines, and recutting this song with Bruno was so fun. Aaron did all the heavy lifting, so all I had to do was sing.”

Awolnation haben Anfang der Woche die Daten für ihre US Headliner-Tour Falling Forward bekannt gegeben, bei der sie als Special Guest Badflower und als zusätzliche Unterstützung die britische Alternative-Band The Mysterines mitbringen. Tickets sind ab heute um 10 Uhr (Ortszeit) unter https://www.awolnationmusic.com erhältlich.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: