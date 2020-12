Bad Wolves: veröffentlichen Akustikversion ihres Hits “Learn To Walk Again”

Vor kurzem erst haben Bad Wolves ein neues Musikvideo zu ihrer aktuellen Single Learn To Walk Again aus dem Film Soundtrack des kommenden Horror Thrillers The Retaliators veröffentlicht. Der Song befindet sich nun seit zwei Wochen in den Top 10 der US Active Rock Charts und stammt aus dem aktuellen, zweiten Album N.A.T.I.O.N.. Das kürzlich veröffentlichte Musikvideo konnte bisher über 530K Views auf YouTube und der Song bisher über 6,2 Millionen Streams auf Spotify generieren. Eine neue Akustik Version des Songs ist ab heute überall erhältlich!

Darüber hinaus geben Bad Wolves die Gewinner ihrer #learntowalkagain Kampagne bekannt. Mit dem Wettbewerb möchte die Band denjenigen Fans, die Hilfe benötigen, etwas zurückgeben. Durch die Unterstützung von Once Upon A Coconut & Huntington Beach Toyota wuchs die Kampagne und ermöglichte es, jeweils 4500 Dollar an fünf glückliche Gewinner zu verlosen. Die Fans hatten im Voraus am Wettbewerb teilgenommen, indem sie ihre persönliche Geschichte unter dem Hashtag #learntowalkagain via Social Media veröffentlichten. In den Wochen nach der Ankündigung des Wettbewerbs haben Bad Wolves einige Videos ihrer Fans auf ihrem offiziellen Instagram Account hervorgehoben. In den kommenden Wochen werden sie außerdem Webisodes mit den Gewinnern veröffentlichen.

Sänger Tommy Vext über Learn to Walk Again: „Dieses Lied verkörpert den Geist der menschlichen Belastbarkeit. Der Text wurde geschrieben, als ich mich der Zehn-Jahres-Marke meiner Nüchternheit näherte und stark darüber nachdachte, wie sehr sich mein Leben in dieser Zeit verändert hat. Der Titel stammt von einem Gedicht, das ich schrieb, als ich 2010 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem ich bei einem Mordversuch durch meinen Bruder fast mein Leben verloren hatte.”

Bad Wolves bestehen aus dem Sänger Tommy Vext (ex-Divine Heresy), Schlagzeuger John Boecklin (ex-Devildriver), Gitarrist Doc Coyle (ex-God Forbid), Gitarrist Chris Cain (Bury Your Dead) und Bassist Kyle Konkiel (ex-In This Moment). Sie veröffentlichten ihr Debütalbum Disobey im Mai 2018 über Better Noise Music, mit dem sie Platz 22 der Billboard Top 200, Platz 2 der Hard Rock Charts, Platz 4 der Rock und Platz 8 der Top Current Albums Chart erreicht haben. Im Jahr 2019 setzen sie den Erfolg mit ihrem zweiten Album N.A.T.I.O.N. fort. N.A.T.I.O.N. erreichte bei seiner Veröffentlichung Platz 1 in den Billboard Hard Rock Charts, Platz 1 in den Top Hard Rock Charts sowie Platz 1 in den Current hard Rock Charts.

Quelle: Head of PR