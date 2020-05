Bang Your Head!!!: Die Corona-Shirts sind da

Hallo Freunde,

nun ging es doch schneller als gedacht: Die T-Shirts für die Solidaritäts-Pakete sind druckfrisch bei uns eingetroffen!

Der Versand kann also nun doch deutlich früher losgehen als gedacht (und damit auch der Maskenversand für diejenigen, die sowohl Soli-Paket als auch den Metal-Mundschutz geordert haben). Wir sind bereits munter am Packen, aber weil Ihr uns so fantastisch unterstützt habt, wird es bis mindestens Ende der Woche dauern, bis alle Dankeschön-Pakete versandfertig sind.

Einige Details zu den Präsenten, die Euch in Kürze zugehen:

– Wer uns ein Soli-Paket ab 30.- Euro und bis 95.- Euro gespendet hat, bekommt von uns das „Corona Clash 2021“-Shirt in Bronze ODER Gold geschenkt.

– Wer 100.- Euro gespendet hat, erhält auf jeden Fall die goldene Variante.

– Wer 150.- Euro oder mehr gespendet hat, der darf sich als Präsent über die limitierte Platin-Version freuen.

An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an alle, die uns über das Solidaritätspaket, der Entscheidung, ihr bereits gekauftes Ticket für 2021 zu verwenden oder über Shop-Bestellungen jedweder Art den Rücken gestärkt haben und stärken. Ihr seid wirklich eine tolle Community!

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team

============================================

1. Das BYH!!!-Festival-Solidarität-Paket

Ab sofort findet Ihr in unserem Shop ein „Soli-Paket“, mit dem Ihr uns innerhalb einer Staffelung einen Betrag Eurer Wahl spenden könnt.

Wenn Ihr uns mit einem Betrag von 15.- Euro oder mehr unterstützt, dann schenken wir Euch als Dankeschön einen tollen Bang Your Head!!!-Festival-Live-Shot im Großformat, den wir für Euch persönlich signieren.

Bei einem Solibeitrag von 30.- Euro oder mehr gibt es als Dankeschön-Geschenk noch ein exklusives „Corona Clash“-Shirt in Wunschgröße dazu.

Hier geht es zu dem BYH!!!-Festival-Solidarität-Paket:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2813_byh—-festival-solidaritaetspaket.html

2. Verschenk‘ Dein Ticket!-Aktion

Wer bereits ein Ticket für das Bang Your Head!!! 2020 hat, dieses weiter verschenkt und kurzerhand ein neues für 2021 bestellt, den belohnen wir zum Dank mit:

– einem „Corona Clash“-Shirt in Wunschgröße

– einen Wertgutschein in Höhe von 10.- Euro für unseren Online-Shop

Um die Dankesprämien zu erhalten, bitte bei der jeweiligen Bestellung im Kommentarfeld die Bestellnummer hinterlassen, unter der das Ticket für 2020 geordert wurde.

Hier der Shop-Link zum Ticket:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2629_byh—-festival-ticket-2021-preisstufe-i.html

============================================

Passend zur Maskenpflicht haben wir für Euch handgenähte Gesichtsmasken ganz im Bang Your Head!!!-Style aus 100% Baumwolle und mit aufgedruckten BYH!!!-Merch-Motiven. Die Masken verfügen über eine Innentasche, in die ein Filter gelegt werden kann – zum Beispiel ein unbenutzter Staubsaugerfilter.

Die ersten beiden Auflagen der handgefertigten Unikate waren ruckzuck vergriffen, doch wir legen ordentlich nach – und bieten Euch nun auch diverse Motive zur Wahl an, von denen Ihr einige bereits in der Grafik oben abgeblidet seht.

Alle Abbildungen sind Muster, und die tatsächliche Ausführung kann variieren. Die Anzahl der Gesichtsmasken pro Motiv sind begrenzt, also schnell zugreifen!

Bitte beachten: Es handelt sich bei den Masken um sogenannte „Community-Masken“ ohne FFP-Standard für den privaten Gebrauch, die nicht den Richtlinien für medizinischen Mund-Nasen-Schutz entsprechen. Es sind keine Medizinprodukte oder medizinische Schutzgegenstände, also keine medizinischen Atemschutzmasken.

Ihr erhaltet den BYH!!!-Metal-Mundschutz zum Preis von 14,99 Euro hier in unserem Shop:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2814_byh—-metal-mundschutz—community-maske.html

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet ein Jahr später als ursprünglich geplant vom 15. bis zum 17. Juli 2021 auf dem Balinger Messegelände statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind (auch oben in der Grafik) weiß aufgeführt:

Saxon

Ace Frehley * Epica

Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Primal Fear

Hardcore Superstar * Dragonforce * Benediction * The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite * Tankard * Riot V * Rage * Night Demon

Legion Of The Damned * Anthem * Onslaught * Diamond Head

Angel Witch * Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis

Heathen * Pestilence * Memoriam * Angelus Apatrida * Midnight

Atlantean Kodex * Solstice * Fifth Angel * Suicidal Angels * Skull Fist Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Zu den Bang Your Head!!! Karten erhaltet Ihr außerdem bis auf Weiteres obendrein pro bestelltem Ticket ein kostenloses Vorverkaufsshirt aus 100% Baumwolle in Wunschgröße – und zwar mit dem Motiv „Corona Clash“ ;-), das Ihr hier abgebildet seht:

Eine größere Ansicht findet Ihr hier. Die Motivfarbe kann variieren. Bestellen könnt Ihr ab sofort. Allerdings wird es bis zum Versand noch ein wenig dauern: Die Tickets müssen erst gedruckt und die T-Shirts noch produziert werden. Wir rechnen derzeit mit Anfang Juni, halten Euch aber diesbezüglich auf dem Laufenden.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.