Hardcore Superstar bestätigt

Wo auch immer Hardcore Superstar im Rahmen eines Festival-Billings autauchen: Sie zählen stets zu den ganz großen Gewinnern. Kein Wunder, dass sie den Status den skandinavischen Geheimtipps längst ablegen konnten und auch genreübergreifend völlig zu Recht zu den heißesten Live- und mitreißenden Rock-Acts dieser Tage zählen.

Der Titel ihres aktuellen Albums sagt im Grund schon alles über die Gesinnung der Band: You Can’t Kill My Rock’n’Roll. Wie zu erwarten, strotzt es einmal mehr vor lauter partytauglichen Hymnen, für die ihre Fans Hardcore Superstar seit Jahren so sehr lieben, und setzt in puncto Energielevel sogar noch einen drauf. Freut Euch also auf eine ordentliche Ladung grandiosen L.A. Sound made in Ikealand – beim Bang Your Head!!! 2019!





In Kürze folgen weitere Bandbestätigungen.

Das Bang Your Head!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.

Bereits bestätigt:

Krokus

Skid Row

Dark Tranquillity

Cirith Ungol * Ross The Boss * Candlemass* Hardcore Superstar

Venom Inc. * Ektomorf * The Night Flight Orchestra

Beast In Black * Flotsam And Jetsam

Omnium Gatherum * Visions Of Atlantis * RAM * Keep Of Kalessin

Picture * Stormwarrior* Screamer



Weitere Bands folgen in Kürze.

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de hat bereits begonnen.

Dort erhaltet Ihr die Tickets für das Bang Your Head!!! 2019 zum Frühbucherpreis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) und auf Wunsch pro geordertem Ticket inklusive eines exlusiven und limitierten Gratis-Shirts aus 100% Baumwolle und in Wunschgröße.

