Beast In Black: enthüllen »From Hell With Love«-Coverartwork + geben weitere Tourdaten für 2019 bekannt + Europatour mit Nightwish beginnt diesen Freitag

Beast In Black: enthüllen »From Hell With Love«-Coverartwork + geben weitere Tourdaten für 2019 bekannt + Europatour mit Nightwish beginnt diesen Freitag

Die aufstrebenden Metaller Beast In Black haben vor Kurzem bekanntgegeben, dass sie ihr Zweitwerk, das auf den Namen From Hell With Love hört, am 8. Februar 2019 via Nuclear Blast entfesseln werden. Bevor sich die Truppe um den ehemaligen Battle Beast-Gitarristen Anton Kabanen nun als Special Guest der finnischen Symphonic Metal-Giganten Nightwish auf große Europatour begibt (die Terminübersicht befindet sich unten), freut sie sich, heute das Coverartwork ihres kommenden Werks präsentieren zu können. Dessen Gestaltung hat sich erneut Roman Ismailov angenommen.

Anton kommentiert: „Dieses Album ist das Ergebnis von Leidenschaft, Wut, Liebe, Hingabe und ich würde sogar sagen wahnsinniger Besessenheit. Einmal mehr fängt das beeindruckende Artwork von Roman die Essenz der Platte perfekt ein. Dieses Album ist wahrhaftig dafür geschaffen worden, um mit Liebe die Hölle auf Erden loszulassen.“

Roman Ismailov ergänzt: „Das Cover ähnelt einer Hassliebesbeziehung bezüglich Dingen, die Teil unseres Lebens sind. Manche Dinge gleichen einem Biest, das kaum zu bändigen ist. Andererseits gibt es die Liebe, mit der wir handeln und mit der wir manchmal in der Lage sind, auch noch so große Hindernisse zu überwinden.“

Bassist Mate Molnar schließt ab: „Nightwish bieten uns die riesige Gelegenheit, uns und unsere Musik dem größtmöglichen Publikum vorzustellen. Das bedeutet nichts weniger, als dass Ihr vom kommendem Freitag bis Mitte Dezember das absolut wildeste Biest auf der Bühne erwarten könnt! Wir können es kaum erwarten!“

Des Weiteren konnten der From Hell With Love Tour 2019 heute einige weitere Stationen hinzugefügt werden. Den aktuellen Reiseplan der Band findet Ihr unten.

Seht euch hier auch den (upgedateten) Trailer zu Beast In Blacks Headlinetour 2019 an.

Beast In Black live:

Decades: Europe 2018

w/ Nightwish

02.11. S Göteborg – Partille Arena

03.11. DK Kopenhagen – Valby-Hallen

05.11. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg – Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen – Lotto Arena

09.11. D Oberhausen – König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris – AccorHotels Arena

11.11. CH Genf – Arena

13.11. SK Bratislava – Incheba Expo Arena *AUSVERKAUFT*

14.11. D München – Olympiahalle

16.11. D Leipzig – Arena

17.11. PL Krakau – Tauron Arena

19.11. CZ Prag – O2 Arena

20.11. H Budapest – Arena

22.11. CH Zürich – Hallenstadion

23.11. D Nürnberg – Arena

24.11. D Stuttgart – Schleyer-Halle

26.11. NL Amsterdam – Ziggo Dome

27.11. D Saarbrücken – Saarlandhalle

30.11. E Madrid – WiZink Center

01.12. E Barcelona – Palau Sant Jordi

02.12. E Bilbao – Bizkaia Arena

04.12. I Mailand – Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt – Festhalle

08.12. UK London – The SSE Arena, Wembley

10.12. UK Birmingham – Arena

11.12. UK Manchester – Arena

14.12. FIN Turku – Gatorade Center

15.12. FIN Helsinki – Hartwall Arena

Tickets für die Deutschland-Termine: http://nblast.de/DecadesTour

From Hell With Love Tour 2019

20.02. FIN Turku – Apollo *NEU*

21.02. FIN Jyväskylä – Lutakko *NEU*

22.02. FIN Tampere – Pakkahuone *NEU*

23.02. FIN Helsinki – The Circus

European Tour 2019

w/ Turmion Kätilöt

Präsentiert von

Metal Hammer (D), Rock It! (D), piranha (D), musix (D), powermetal.de (D)

27.02. D Hamburg – Markthalle

28.02. D Bochum – Zeche

01.03. NL Amsterdam – Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar – Biebob

03.03. F Paris – La Maroquinerie

04.03. D Frankfurt – Batschkapp

05.03. D Saarbrücken – Garage

06.03. CH Pratteln – Z7

07.03. D Nürnberg – Hirsch

08.03. D München – Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart – Im Wizemann

10.03. D Leipzig – Hellraiser

11.03. D Berlin – Columbia Theater

29.03. S Stockholm – Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg – Sticky Fingers

Tickets für die Deutschland-Termine: http://nblast.de/BeastInBlackEUtour

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

05. – 08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock *NEU*

11. – 13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

Holt euch das Debüt Berserker hier.

Bestellt Berserker digital.

Mehr zu Berserker:

Blind And Frozen OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2N4tXf3Ensw

Beast In Black OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pdlAZj5iDc8

Born Again OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TZcWVsDSqpE

Zodd The Immortal OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GXkszF8Kq0Q

Berserker – Chartpositionen:

#7 Finnland

#13 Schweden (Hard Rock)

#21 UK (Rock)

#33 Schweiz

#39 UK (Indie)

#51 Deutschland

#169 Frankreich

Das Quintett Beast In Black, das sich in Helsinki zusammengefunden hat, wurde 2015 von Anton Kabanen gegründet, nachdem sich seine und Battle Beasts Wege kurz zuvor getrennt hatten. Ende 2015 bestritt die Band ihren ersten Auftritt als Opener für Nightwish.

Berserker wurde von Anton in seinem Sound Quest Studio produziert. Das Coverartwork steht für die erneute Zusammenarbeit von Anton und Roman Ismailov, dem ursprünglichen Battle Beast-Illustrator und -Künstler.

Das Album führt den Stil von Antons vorherigen Kompositionen, den ersten drei Battle Beast-Alben, nahtlos fort. Von 80er-Metalbands wie Judas Priest, Manowar, W.A.S.P., Black Sabbath und Accept inspiriert, ist Berserker zweifelsfrei ein exzellentes Heavy Metal-Werk. „Es geht sofort nach vorne, es ist eingängig und kraftvoll und hier und da sind auch symphonische Elemente eingeflossen“, fügt Anton hinzu. Auch was die Lyrics angeht, geht Kabanen seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter: „Bei vielen Songs, wie z.B. dem Titeltrack Beast In Black oder Zodd The Immortal, habe ich mich enorm vom japanischen Manga und Anime Berserk inspirieren lassen.“

Beast In Black sind:

Yannis Papadopoulos – Gesang

Mate Molnar – Bass

Atte Palokangas – Schlagzeug

Kasperi Heikkinen – Gitarre

Anton Kabanen – Gitarre, Gesang

Weitere Infos:

http://www.beastinblack.com/

https://www.facebook.com/beastinblackofficial/

http://instagram.com/bib_band

https://www.youtube.com/beastinblack

http://www.nuclearblast.de/beastinblack

Kommentare

Kommentare