Kurz nach Weihnachten sind die heimischen Trollaktivitäten bekanntlich am größten, also macht euch bereit für winzige Gestalten, die am 18. Januar 2019 durch den Vorgarten huschen, um das neue Trollfest Album Norwegian Fairytales abzuliefern.

Heute enthüllt die Band nun das Cover-Artwork und die Tracklist des kommenden, achten Studioalbums.

Die Band kommentiert:

„In true TrollfesT Tradition, Jonas Darnell is once again responsible for the amazing artwork and Terje Johnsen the design. What you see on the front cover is the two very famous trolls Nøkken and Fossegrimen being responsible for the nocturnal hymns heard throughout the forest at night time. Every song on the new album Norwegian Fairytales are based upon a Norwegian fairytale/folklore, with a little TrollfesT twist added of course. So get ready to dive into the world of Norwegian trolls and other mythical creatures.“

Norwegian Fairytales Trackliste:

1. Fjøsnissens Fjaseri

2. Kjettaren mot strømmen

3. Espen Bin Askeladden

4. Trine Reinlender

5. Fanden Flyr

6. De tre Bukkene Berusa

7. Småfolkets store bragder

8. Draugen

9. Deildegasten

10. Byttingenes Byttehandel

11. Nøkken og Fossegrimen spiller opp til midnattstimen

Nach acht Longplayern seit ihrer Gründung vor 14 Jahren steht in regelmäßigen Abständen Neues aus dem Koboldhaus an und diesmal wichen die Texte über Saufgelage in trollischer Sprache den anspruchsvolleren Legenden, die die Band aus den Büchern ihrer Vorfahren sammelte und in ihrer Muttersprache vorträgt. Der Spaß bleibt dabei aber in keinem Moment auf der Strecke und voller schwingender Tanzbeine, Witz und unbändiger Energie festigen Trollfest ihren Status als schrillste Band im Folkwald.

Trollfest live:

Album-Releaseshow:

18.01. NO – Oslo – Rock In

25.01. FIN Helsinki – Nosturi (w/ Korpiklaani, Profane Omen & special guests Waltari)

26.01. FIN Tampere – Klubi (w/ Korpiklaani & Profane Omen)

16.02 UK Birmingham – HRH Metal

Wayfarers & Warriors Tour 2019

w/ Korpiklaani, Turisas, Trollfest

21.02. LUX Esch an der Alzette – Kulturfabrik

22.02. D Wacken – Wacken Winter Nights

23.02. NL Tilburg – 013

24.02. B Antwerp – Trix Muziekcentrum

25.02. UK London – Islington Assembly Hall

26.02. F Lille – Le Splendid

27.02. F Paris – La Cigale

28.02. F Mérignac – Krakatoa

01.03. E Bilbao – Santana 27

02.03. P Porto – Hard Club

03.03. P Lisbon – Lisboa ao Vivo

05.03. E Málaga – Paris 15

06.03. E Murcia – Garaje Beat Club

07.03. E Zaragoza – Centro Cívico Delicias

08.03. F Marseille – Espace Julien

09.03. CH Pratteln – Z7

10.03. F Bourg-en-Bresse – La Tannerie

11.03. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

12.03. HR Zagreb – Tvornica Kulture

13.03. H Budapest – Barba Negra Music Club

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

15.03. PL Krakow – Klub Kwadrat

16.03. PL Warsaw – Progresja

17.03. PL Gdansk – B90

19.03. D Berlin – Huxleys Neue Welt

20.03. PL Wroclaw – Centrum Koncertowe A2

21.03. D Jena – F-Haus

22.03. D Munich – TonHalle

23.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

24.03. D Cologne – Essigfabrik

