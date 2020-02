Bang Your Head!!!! / Rock Of Ages: Der dritte ROA-Headliner steht fest

Hallo Freunde,

nach Uriah Heep am Freitag und Suzi Quatro am Sonntag steht nun auch der Headliner des Rock Of Ages-Samstags fest: Eine weitere der großen Rocklegenden kehrt noch einmal nach Seebronn zurück.

Kommende Woche geben wir die Sieger unserer United Forces For Rock N Roll-Ausschreibung bekannt, bei der wir zusammen mit Souls Of Rock Clothing und der Souls Of Rock Foundation zwei aufstrebenden Bands die Chance geben, als Opener in Seebronn dabei zu sein und gemeinsam mit uns und Euch den 15. Rock Of Ages Geburtstag zu feiern.

Wie angekündigt, endet in Kürze auch die Preisstufe 1 für unsere beiden diesjährigen Sommerveranstaltungen. Noch eine Woche lang, also bis einschließlich 29. Februar, könnt Ihr Eure Tickets noch zu den aktuellen Vorzugskonditionen ordern. Ab dem 1. März zünden wir für Seebronn die Preisstufe 2.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Hits wie Blinded By The Light, Davy´s On The Road Again, I Came For You oder Mighty Quinn dürften jedem geläufig sein, der jemals ein Radio sein eigen nannte: Diese legendäre Band hat einen immensen Fundus an Klassikern im Gepäck – darunter auch so manche Cover-Version, die es nicht ganz grundlos zu weit mehr Popularität und Erfolg gebracht hat als das Original.

Dank ihrer musikalischen Studio-Großtaten und zahlloser grandioser Live-Auftritte ist Manfred Mann’s Earth Band, 1971 gegründet vom südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann, einer der ganz großen Namen der Rockgeschichte, der auch heute, fast fünf Jahrzehnte nach Karrierebeginn, nichts von seiner Energie und Faszination eingebüßt hat.

Wir freuen uns daher sehr, dass Mr. Mann und seine Begleiter bei unserem 15. Geburtstag noch einmal in Seebronn zugegen sein werden – und zwar als Headliner des Samstagabends, den danach dann Sweet als „End of Show“-Act mit einer Hitkaskade abschließen.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 2. August 2020

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Uriah Heep * Suzi Quatro

Manfred Mann’s Earth Band

Ratt * Sweet * Cinderella’s Tom Keifer

Coreleoni * John Lee’s Barclay James Harvest * Eclipse

John Diva And The Rockets Of Love * Tyketto * The New Roses

Dan Reed Network * Mad Max * Dare

Mad Max Feat. Detlev Jöcker & The Rock’n Roll Children

Familienprogramm am Sonntag mit Detlev Jöcker

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit zum Preis von 129.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley * Epica

Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Primal Fear

Hardcore Superstar * Dragonforce * Benediction * The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite * Tankard * Riot V * Rage * Night Demon * Legion Of The Damned Anthem * Onslaught * Diamond Head * Angel Witch * Shakra * Leatherwolf

Victory * Praying Mantis * Heathen * Pestilence * Memoriam * Angelus Apatrida

Suicidal Angels * Atlantean Kodex * Solstice * Fifth Angel * Midnight

Skull Fist * Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.