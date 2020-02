Nuclear Blast + Believe: gründen Blood Blast Distribution

Paris, 24. Februar 2020 – Believe und Nuclear Blast kündigen stolz Blood Blast Distribution an, der erste weltweite Digital Distribution Service, der auf extreme Musik spezialisiert ist. Blood Blast bietet effiziente und schnelle Distribution zu über 200 digitalen Streaming und Download Plattformen und wird Bands und Künstlern in allen Aspekten helfen, ihre Musik für Fans überall auf der Welt verfügbar zu machen, während sie von der Expertise und Unterstützung von Seiten des Nuclear Blast Teams profitieren.

Bands werden intensiven Support und Beratung für ihre Release und außerdem Feedback vom internationalen Nuclear Blast A&R Team erhalten. Blood Blast wird auch helfen, internationale Marketing Strategien zu entwerfen und Zugang zu einem Netzwerk internationaler Medien in Assoziation mit HIM Media bereitzustellen und verschiedene Arten von Trade Marketing Services anbieten.

Das neue Team hinter Blood Blast besteht aus Jerome Riera, Internationaler A&R von Nuclear Blast, der ehemals selbst Musiker war, 15 Jahre Erfahrung mit Independents Labels und Major Firmen mitbringt und als Musik Supervisor und Berater für Entertainment und Branding Agenturen arbeitet; Myriam Silberstein, Projekt Managerin für Nuclear Blast / Blood Blast Distribution, die einen Master im Digital Marketing gemacht und ihre Karriere im Brand Partnership und Marketing Services bei Universal Music gestartet hat; David Kaiser, Artist Relationship Manager für Zentral Europa, der schon einige Jahre lang Erfahrungen als Publizist für Bands wie Mastodon und Beartooth gesammelt hat, ebenso wie beim Erstellen von Social Media und Marketing Kampagnen sowohl für etablierte Labels als auch unabhängige Bands; und Bryce Lucien, Artist Relationship Manager für U.S., der mehr als 10 Jahre Erfahrungen als Tour Manager für Bands wie Dark Funeral und Septicflesh, als Artist Manager und Publizist gesammelt hat.

Jerome Riera kommentiert: „Blood Blast ist ein unglaubliches Digital Distribution Angebot. Wir von Nuclear Blast freuen uns sehr, uns mit Believe zusammen zu tun, um diesen Service aufzubauen, wo wir unsere Künstler beraten und unterstützen können. Mit vereinten Kräften bringen wir 30 Jahre an Erfahrungen in der Metal Szene zu der innovativsten Digital Distribution Firma der Welt.“

Denis Ladegaillerie, Chief Executive Officer von Believe, sagt: “Believe investiert auch weiterhin in eine weite Spanne musikalischer Genres, einschließlich der Metal Szene mit Blood Blast. Blood Blast mit Nuclear Blast zu starten bedeutet, dass wir Metal Bands jeder Karrierestufe ideal unterstützen können, sei es ihr erstes Release oder ein kompletter Service Label Vertrag. Das bietet Künstlern neue Möglichkeiten, sich in einem fairen und transparenten Umfeld zu entwickeln, was ein wichtiger Grundsatz für Believe ist”.

Das vor Kurzem gestartete Angebot hat bereits zahlreiche Bands bei Blood Blast an Bord holen können. Künstler, die dem neuen Digital Distribution Angebot, das Newcomer unterstützt, ihr Vertrauen schenken, sind unter anderem die französischen Doom Sludger von Kugelblitz, aufsteigende Künstler wie die polnische Progressive Hardcore Band The Materia und die etablierten britischen Modern Metalcore Titanen Malevolence.

Kontaktinfos findet ihr unter www.bloodblast.com

About Believe

Believe ist ein führender unabhängiger Anbieter von Digital Distribution Service für Künstler und Labels weltweit. Die Firma bietet Resourcen, internationales Kampagnen Management, Digital Marketing Services, Video Management & Verteilung, Synchronisierung und verwaltet Musiklabel wie Nuclear Blast, Naïve, AllPoints.

Der Hauptsitz Believe ist in Paris, Frankreich, mit mehr als 1,100 Angestellten in 45 Ländern. Believe hat es sich zum Ziel gemacht, Künstler in allen Bereichen ihrer Karriere bestmöglich mit Respekt, Expertise, Fairness und Transparenz auf dem lokalen und globalen Markt zu unterstützen.

About Nuclear Blast

Schon seit mehr als 30 Jahren ist Nuclear Blast Records wie ein Synonym für den Aufstieg des Heavy Metal, der extremen Musik und Hard Rock. Seit seiner Gründung 1987 in Donzdorf, Deutschland hat Nuclear Blast ein Roster mit mehr als 150 Bands aus 18 Ländern aufgebaut. Ihre Büros in Los Angeles, London, Hamburg und seit Kruzem auch Paris haben geholfen, dem Label einen internationalen Ruf auszubauen, mit zahlreichen Billboard Album-Chart Einsteigern, großen Tourneen und ständig neuen Signings von sowohl neuen, als auch etablierten Bands. Zusätzlich hat das Label unter anderem Vertreter in Australien, Brasilien, Finnland, Italien, Schweden.