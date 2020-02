Z7 News: Ist hier auch ein Konzert für dich dabei?

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets

Z7 Summer Nights

Sonntag, 28. Juni, 20.00 Uhr

Pink Floyd Reloaded

Seit Pink Floyd Drummer Nick Mason wieder auf der Bühne aktiv ist, kommt das Gründungsmitglied der legendären Supergruppe nicht mehr zur Ruhe. Mit seiner neuen All-Star-Formation Nick Mason’s Saucerful Of Secrets spielte er zuletzt in fast ausnahmslos ausverkauften Venues und ließ Abend für Abend die Musik seiner alten Erfolgs-Band aufleben. Nach der magischen Nacht im Römertheater von Augusta Raurica im letzten Sommer kehrt das Quintett im Juni 2020 im Rahmen der The Echoes Tour mit erweitertem Repertoire ins Baselbiet zurück. Bei den Z7 Summer Nights dürfen sich die Fans erneut auf Pink Floyd Klassiker aus der Schaffensphase von 1967 bis 1972 freuen.

Jahrelang gab es von Nick Mason kaum mehr etwas zu sehen und zu hören. 2005 trat er mit Pink Floyd beim Charity Event Live 8 auf. 2006 gab es vereinzelt Gastauftritte bei den ehemaligen Kollegen Roger Waters und David Gilmour auf deren Solo-Tourneen. 2007 saß er beim Gedenkkonzert für Syd Barrett hinter dem Schlagzeug und schließlich hatte er bei der Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London einen großen Auftritt, als er gemeinsam mit Mike Rutherford, Richard Jones und Ed Sheeran den Evergreen Wish You Were Here performte. Doch seit Mai 2018 ist Mason endlich wieder auf Achse. Mit seiner neuen All-Star-Band bestehend aus Bassist Guy Pratt, der in den 80er Jahren bei Pink Floyd den Job von Roger Waters übernahm, Blockhead-Gitarrist Lee Harris, Spandau Ballett Klampfer Gary Kemp und dem Produzenten Dom Beken an den Keyboards, lässt er die ersten Alben von Pink Floyd aufleben und verleiht den angestaubten Progressive-Rock-Perlen neuen Glanz. Das Ganze nennt er – in Anlehnung an das zweite Pink Floyd Album – Nick Mason’s Saucerful Of Secrets. Und er spielt dabei nichts anderes als Floyd-Kompositionen von 1967 bis 1972. Die Financial Times schrieb in einer Konzertkritik: „Eine außergewöhnliche und freudvolle Show – und eine Erinnerung daran, was für eine besondere und brillante Band Pink Floyd waren.“ Und der Autor fährt weiter: „Wenn du auch nur das leiseste Interesse an Pink Floyd hast, darfst du diese Gruppe nicht verpassen. Dieser Trip wird dich auch ohne Drogen umhauen.“ Es ist uns eine Ehre und ein Vergnügen, Sir Nick Mason mit seiner aktuellen Truppe anlässlich der The Echoes Tour ein erstes Mal im Z7 begrüßen zu dürfen.

Neu bestätigt

The Pineapple Thief

Den Nerv der Zeit getroffen

The Pineapple Thief sind eine der führenden Prog-Rock-Bands unserer Zeit und haben in den letzten Jahren immer wieder musikalische Ausrufezeichen gesetzt. Die Band um Bruce Soord (Gesang, Gitarre, Keyboard) und Ausnahmedrummer Gavin Harrison veröffentlicht am 15. November mit Hold Our Fire ein Konzert-Album, das die Performance ihrer gefeierten Dissolution Tour eingefangen hat und die Energie einer TPT-Live-Show perfekt transportiert. Im Oktober 2020 gibt es die Band auch wieder auf der Bühne des Z7 zu genießen.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 06.10.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Neu bestätigt

Barclay James Harvest Feat. John Lees

Best Of Classic BJH

Hits aus den frühen 70ern wie Hymn, Mockingbird Poor Man’s Moody Blues oder Child Of The Universe sind längst zu Klassikern der Populärmusik geworden. Ihr Concert For The People lockte 1980 rund 200.000 Menschen vor den Berliner Reichstag. Die englische Artrock-Band Barclay James Harvest zählt definitiv zu den ganz großen Nummern der Musikgeschichte. Im November kommt Gründungsmitglied, Sänger, Gitarrist und Hitschreiber John Lees mit seiner Gruppe nach Pratteln, um den Fans ein Best of Classic Barclay-Programm abzuliefern.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Mittwoch, 04.11.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Demnächst

Saga

Die Saga geht weiter

Am 28. Oktober 2017 traten Saga bei uns im Z7 auf. Es sollte eigentlich die allerletzte Show der kanadischen Neo-Prog-Legende in der Schweiz sein. Mit einem großartigen Best of Programm feierte die Band gleichzeitig ihr 40-Jahr-Jubiläum und den vermeintlichen Abschied aus dem Rockbusiness. Doch in diesem Jahr sind Saga wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Mit neuem Schwung und einem neuen Bassisten. Im Februar 2020 touren sie erneut durch Europa. Natürlich steht auch unser Rocktempel auf dem Saga-Tourplan.

Special Guest: Cellar Darling

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 29.02.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Demnächst

Delinquent Habits

Boom 2 The Bap

Wisst ihr noch in den Neunzigern, als wir mit dem Ghetto Blaster um die Häuser zogen, Graffittis in Schulhefte malten und die Baggy Pants weit unter unseren Allerwertesten saßen? Am 6. März sorgen wir für einen Flashback in die goldene Boom Bap Ära, wenn Delinquent Habits zusammen mit ASM und dem Basler Dauerbrenner Pyro die Bühne des Z7 in heftige Schwingungen versetzen. Für adäquate Beats vor und nach den Live Shows sorgt niemand geringeres als DJ Tray.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 06.03.2020

Beginn: 20:30 Uhr

Demnächst

Myrath

Progressiver Wüstenwind

Als Support Act von Symphony X und Epica waren sie in den letzten Jahren zu Gast im Z7. Nun kommen die tunesischen Prog-Metaller Myrath mit ihrem neuen Album Shehili als Headliner zurück. Mitreißend und mit der richtigen orientalischen Würze: Hochwertiger Prog mit eingängigen Melodien, Virtuosität an den Instrumenten, punktgenaue und hoch versierte Rhythmik, Vocals, die ihresgleichen suchen und darüber die tunesisch-arabische Klangwolke, die dem Sound die unverkennbare Note gibt. Mit Shehili fegt ein hochmusikalischer Wüstenwind über Pratteln, der alles mitreißt, was sich ihm entgegenstellt.

Special Guest: Eleine

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 07.03.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Demnächst

Sons Of Apollo

Prog Metal Superstars

Bei Namen wie Mike Portnoy (The Winery Dogs, Transatlantic, ex-Dream Theater), Derek Sherinian (Black Country Communion, ex-Dream Theater), Ron „Bumblefoot“ Thal (ex-Guns n’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big) und Jeff Scott Soto (Trans-Siberian Orchestra, ex-Journey) dürfte jeder Prog-, Rock- und Metal-Kenner sofort aufhorchen. Sons Of Apollo heißt die Supergroup, welche die erste musikalische Zusammenarbeit von Portnoy und Sherinian seit dem Dream Theater Album Falling Into Infinity (1997) markiert. Im Januar 2020 veröffentlicht die All-Star-Truppe ihr zweites Studioalbum.

Special Guest: Noturnall

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 10.03.2020

Beginn: 20:00 Uhr

