Behemoth: enthüllen neues Video „Slaves Shall Serve“

Als die polnischen Metal-Master Behemoth im Jahr 2020 ihren Livestream auf die Welt losließen, legten sie die Messlatte auf ein neues Niveau und gingen als die Band mit einer der ehrgeizigsten, aufrührerischsten und blasphemischsten übertragenen Shows während der Pandemie in die Geschichte ein. Noch nie zuvor hatte jemand versucht, ein derartiges filmisches Ereignis in eine riesige Show zu packen, die in einer verlassenen Kirche im ländlichen Polen stattfand, mitten in den dunkelsten Zeiten der pandemischen Lockdowns. Nach über einem Jahr seit der Premiere der Show ist In Absentia Dei immer noch so legendär wie im September 2020 und kehrt in einer Reihe von Deluxe-Formaten zurück, damit Fans das ketzerische Meisterwerk, das in jener schicksalhaften Nacht stattfand, erneut erleben können.

In Absentia Dei ist ab sofort als digitales Album, Digibook und 3LP Vinyl in verschiedenen Farben erhältlich und alle Nuclear Blast Triple-LPs kommen mit einem 20-seitigen Premium-Booklet sowie einem Modell der Kirche, in der Behemoth auftraten, zum Ausschneiden und Selberbauen. Sichert euch euer Exemplar hier: https://bfan.link/in-absentia-dei

Außerdem hat die Band einen weiteren Clip von der Show veröffentlicht, also schaut euch das Live-Video von Slaves Shall Serve an.

„In Absentia Dei – eine von zwei pandemischen Projekten, die uns gelungen sind“, sagt Mastermind Nergal. „Legionen, wir haben die Messlatte so hoch gelegt und ihr wart mit dabei. Jetzt könnt ihr die Magie dieser Nacht nachempfinden, während wir darauf warten, uns persönlich wieder zu treffen! Holt euch euer Exemplar und schließt euch uns an, der Fürst wird nicht anwesend sein …“

Die Veranstaltung sollte einen neuen Standard für Streaming-Events in der Zukunft setzen, und das war etwas, das Behemoth von Anfang an erreichen wollten. Produziert von Grupa 13, wurde In Absentia Dei als eine vierteilige Show präsentiert, die mit hochproduzierter Theatralik und sogar höllischen Flammen, die aus allen Teilen des sakralen Gebäudes hervorgingen, gespickt war.

Behemoth veröffentlichten 2018 ihr neuestes Album I Loved You At Your Darkest, das von den Kritikern sehr gelobt wurde. I Loved You At Your Darkest markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Band, denn es ist nicht nur ihr erfolgreichstes Album, sondern auch ein audiovisuelles Meisterwerk: Vom detaillierten, blasphemischen Artwork bis hin zu den hochgradig bösartigen, aber zutiefst emotionalen Tracks spielten Behemoth einmal mehr mit dem Feuer – und entfachten ein Lauffeuer, das die engstirnige Bigotterie des Christentums bis auf den Grund niederbrannte.

