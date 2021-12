Blood Incarnation: kündigen die Veröffentlichung ihres ersten Ambient-Albums „Timewave Zero“ an

Die Cosmic Death Metal Band Blood Incarnation hat am 17. Dezember die Veröffentlichung ihres ersten Ambient-Albums Timewave Zero angekündigt, das am 25. Februar erscheinen wird. Aufgenommen im World Famous Studio in Denver, Colorado, wird Timewave Zero als 180g Gatefold LP+CD, Ltd. CD+Blu-ray Digipak und auf allen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Die Ltd. 2CD Digipak Version wird mit einem zusätzlichen 27-minütigen Bonustrack (Chronophagia) aufwarten und enthält eine Blu-ray mit dem kompletten Album als 5.1 Mix + über 40 Minuten Visuals unter der Regie von Wayne Joyner.

Das Album kann hier vorbestellt werden.

Die Band kommentiert: „Ein aufmerksames Hören unserer früheren Aufnahmen zeigt eine allmähliche und bewusste Zunahme von experimentellen, progressiven und psychedelischen Komponenten. Timewave Zero ist die Destillation dieser Elemente in ein konzentriertes Stück; wir haben den Metal entfernt und die dunkle, filmische und äußerst kosmische Atmosphäre betont, für die unsere Musik bekannt ist.“

Timewave Zero – Tracklist:

1. Io (21:00)

2. Ea (19:40)

Chronophagia (27:37) – Bonus CD Digipak

Die Cosmic-Death-Metal-Initiatoren Blood Incarnation, die im Herbst 2011 gegründet wurden, haben sich in den letzten zehn Jahren den Ruf erarbeitet, kraftvollen Athmospheric Death Metal mit progressiven Elementen zu kreieren, während sie mit jeder neuen Veröffentlichung mehr und mehr psychedelische und Ambient-Komponenten einfließen ließen. Der unvermeidliche Höhepunkt dieser zunehmend explorativen Exkursionen wurde schließlich im Sommer 2021 erreicht und in den World Famous Studios in Denver, Colorado, noch einmal auf analogem Band festgehalten.

Diese neue Aufnahme verkörpert die kosmische Essenz und den experimentellen Charakter von Blood Incarnation und eröffnet eine neue Dimension, in der man das bewusstseinsverändernde Songwriting in den dichten und jenseitigen Klanglandschaften der Band erleben kann: Jenseits der Grenzen des Genres und frei, um zwischen den Sternen zu reisen.

Anklänge an Tangerine Dream, Pink Floyd, Lustmord, Popol Vuh und Dead Can Dance fügen sich zu einem archaischen Planetariums-Soundtrack zusammen und nehmen den Hörer mit auf eine filmische Reise durch das Stargate, in die unendliche Dunkelheit des Weltraums und über die unendliche transzendentale Leuchtkraft des geistigen Auges hinaus.

