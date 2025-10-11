Bell Witch & Aerial Ruin: kündigen die Veröffentlichung von „Stygian Bough Vol. II“ für den 14.11. an

Die angesehenen Avantgarde-Doom-Bands Bell Witch und Aerial Ruin haben die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten zweiten gemeinsamen Albums Stygian Bough Vol. II für den 14. November über Profound Lore bestätigt.

Jetzt haben die Bands den ersten veröffentlichten Track, Waves Became The Sky, enthüllt. Seht euch das Video hier an:

„We’re thrilled to unveil Waves Became The Sky today“, sagte Dylan Desmond von Bell Witch am Dienstag. „It is a well rounded introduction to Stygian Bough Volume II, with lyrical references to several albums in our catalog. Most predominately it recalls Rows (Of Endless Waves) from Bell Witch’s debut Longing which is, fittingly, where Bell Witch and Aerial Ruin first collaborated.“

Waves Became The Sky erweitert die Themen von Rows (Of Endless Waves) und beschäftigt sich, wie Erik Moggridge von Aerial Ruin sagt: „The battle of scientific thinking compared to superstitious thinking.“ Der Track lässt sich nicht lange bitten; die klanglichen Wellen bilden einen sofortigen Puls, der jedem, der mit Bell Witch und Stygian Bough Vol. I vertraut ist, bekannt vorkommen dürfte. Die Unmittelbarkeit von Moggridges Gitarre und den Gesangschören fügt Schicht um Schicht harmonische Tiefe mit polyrhythmischen Melodien hinzu, während sie mit Desmonds beidhändiger Spieltechnik auf der Bassgitarre emporsteigen.

Stygian Bough Vol. II erscheint als limitierte Doppel-LP und CD in folgen den Editionen:

Metallic Gold Marble (exklusiv bei der Band, limitiert auf 300 Stück)

Mercury (exklusiv bei Profound Lore, limitiert auf 500 Stück)

Mehr Informationen zu Bell Witch & Aerial Ruin sowie dem kommenden Album Stygian Bough Vol. II findet ihr hier:

Bell Witch & Aerial Ruin online:

https://www.facebook.com/BellWitchDoom/

https://www.facebook.com/aerialruin/