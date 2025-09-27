Bell Witch & Aerial Ruin: liefern ersten Vorgeschmack auf „Stygian Bough Vol. II“

Die avantgardistischen Doom-Künstler Bell Witch und Aerial Ruin setzen ihre fünfzehnjährige Zusammenarbeit mit Stygian Bough Vol. II in diesem Herbst fort. Jetzt liefern sie einen ersten Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete Fortsetzung ihrer von der Kritik gefeierten ersten Kooperation, Stygian Bough Vol. I aus dem Jahr 2020.

Unter der Leitung von Dylan Desmond, Jesse Shreibman und Erik Moggridge haben die beiden Künstler die bevorstehende Veröffentlichung von Stygian Bough Vol. II angekündigt, wobei sie den ersten Einblick in neue Musik mit einem Video präsentieren, das von Bobby Cochran gefilmt und bearbeitet wurde. Seht euch das Teaser-Video hier an:

Zu dem Teaser äußert sich Desmond mit den Worten: „Bobby Cochran expertly used Sergei Parajanov‚s The Color Of Pomegranates as a muse for this trailer that perfectly captures the dreamlike qualities of the music.“

Weitere Informationen zu Stygian Bough Vol. II werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Die Bands werden sich zusammenschließen, um das neue Album Stygian Bough Vol. II auf einer Europatournee zu präsentieren, die im Januar und Februar 2026 starten soll. Unterstützt werden sie dabei von 40 Watt Sun. Desmond äußert sich zur Tour: „We’re very excited to finally perform Stygian Bough Volume II live!“

Stygian Bough – Europatour 2026

w/ Bell Witch & Aerial Ruin

Support: 40 Watt Sun

26.01.2026 – Warsaw, PL – Voodoo

27.01.2026 – Wroclaw, PL – Łącznik

28.01.2026 – Brno, CZ – Kabinet Muz

29.01.2026 – Vienna, AT – Arena

30.01.2026 – Munich, DE – Feierwerk

31.01.2026 – Dresden, DE – Club Pushkin

01.02.2026 – Munster, DE – Sputnikhalle

03.02.2026 – Paris, FR – Backstage By The Mill

05.02.2026 – London, UK – The Dome

06.02.2026 – Newcastle, UK – Cluny

07.02.2026 – Glasgow, UK – Stereo

08.02.2026 – Sheffield, UK – Corporation

09.02.2026 – Manchester, UK – Rebellion

10.02.2026 – Birmingham, UK – Hare & Hounds

12.02.2026 – Brussels, BE – Magasin 4

13.02.2026 – Nijmegen, NL – Doornroosje

14.02.2026 – Hannover, DE – Cafe Glocksee

In unseren menschlichen Köpfen, gemäß dem Gesetz der ansteckenden Magie, wie es in The Golden Bough von dem Anthropologen James Frazer beschrieben wird, schafft der Kontakt zwischen zwei Objekten einen untrennbaren Faden zwischen ihnen. Ein Geschenk von einem verstorbenen Freund trägt diese Magie für immer, ähnlich einer Narbe, die eine Wunde widerspiegelt. Ebenso wird ein Stück Nahrung, das den Boden berührt, plötzlich als abscheulich und verdorben angesehen. Diese Vorstellung kombiniert mit dem Gesetz der Ähnlichkeitsmagie, ebenfalls beschrieben von Frazer, besagt, dass ein Objekt, das einem anderen ähnelt, dessen Kraft teilen kann. Ein musikalisches Konzept kann als ein unkörperlicher Kanal solcher Magien verstanden werden; ein emotionaler Kontakt zwischen der Musik und dem Publikum, in dem solche Zauber einen untrennbaren Faden weben, der für eine Zeit lang beide verbindet.

Passend benannt nach dem zuvor genannten Buch, belebt Stygian Bough, die Zusammenarbeit zwischen Bell Witch (Dylan Desmond, Jesse Shreibman) und Aerial Ruin (Erik Moggridge), ihre unkörperliche Präsenz, die beide Projekte als einen Kanal in ihrer eigenen separaten Entität widerspiegelt.

Die Partnerschaft im Zentrum von Stygian Bough ist über ein Jahrzehnt in der Entstehung, gewachsen aus Moggridges wiederkehrenden Beiträgen zum Katalog von Bell Witch. Ihre erste Zusammenarbeit fand auf dem Debütalbum Longing (2012) von Bell Witch statt, gefolgt von Moggridges Gastauftritten auf Four Phantoms (2015) und Mirror Reaper (2017). Stygian Bough Volume I wurde 2020 veröffentlicht.

Bell Witch & Aerial Ruin sind:

Dylan Desmond

Jesse Shreibman

Erik Moggridge

