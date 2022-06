Beyond The Black: sind zurück und veröffentlichen ihre neue Single “Reincarnation”

Zwei Jahre nach dem Erfolgsalbum Horizons sind Beyond The Black zurück und läuten mit ihrer Single Reincarnation ein neues Kapitel der Band ein.

Jennifer Haben kommentiert:

„Reincarnation ist entstanden aus der wachsenden Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit. Aus dem Bewusstsein, dass man eine Verantwortung hat, das eigene Leben bestmöglich zu leben. Diese Verantwortung bedeutet auch, für sich selbst einzustehen, ohne Wenn und Aber für die eigenen Werte zu kämpfen und sich mit seinen größten Ängsten auseinanderzusetzen. Reincarnation handelt vom ‚Eins Werden‘ mit sich selbst und eröffnet ein neues, episches Kapitel. Das ist Beyond The Black! Und Beyond The Black ist zurück!“

Im Rahmen des Single-Releases starten Beyond The Black in einen ausgedehnten internationalen Festivalsommer, der in die bis dato größte Headline-Europatournee der Band übergeht.

Beyond The Black – Sommer Festivals 2022:

17.06.2022 | BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

18.06.2022 | DE-Kiel, Kieler Woche/RadioBOB Rockcamp

02.07.2022 | ES-Viveiro, ResurrectionFest

07.07.2022 | CZ-Vizovice, Masters Of Rock

08.07.2022 | DE-Tutlingen, Zeltfestival Honberg Sommer

16.07.2022 | BG-Mogilovo, Midalidare Rock in the Wine Valley

23.07.2022 | AT-Klam, Judas Priest Support

05.08.2022 | SE-Falun, Sabaton Open Air

28.08.2022 | CH-Aarburg, Riverside Festival

Beyond The Black & Amaranthe–Co-Headline Tour 2022

06.10.2022 | AT–Vienna, Arena

07.10.2022 | DE–Leipzig, Haus Auensee

08.10.2022 | DE–Ludwigsburg, MHP Arena

09.10.2022 | BE–Antwerp, Trix

11.10.2022 | UK–Manchester, O2 Ritz

12.10.2022 | UK–London, Forum Kentish Town

14.10.2022 | FR–Lyon, Ninkasi Kao

15.10.2022 | ES–Barcelona,Salamandra

16.10.2022 | ES–Madrid, Mon Live

18.10.2022 | FR–Bordeaux, Rock School Barbey

19.10.2022 | FR–Paris, Elysée Montmartre

21.10.2022 | DE–Berlin, Columbiahalle

22.10.2022 | DE–Offenbach, Stadthalle

23.10.2022 | CH–Zürich, X-Tra

25.10.2022 | IT–Milan, Live Club

26.10.2022 | CH–Lausanne, Metropole

28.10.2022 | DE–Geiselwind, Event Hall

29.10.2022 | CZ–Zlin, MOR Cafe

30.10.2022 | HU–Budapest, Barba Negra

31.10.2022 | DE–Munich, Zenith

02.11.2022 | PL–Warsaw, Progresja

04.11.2022 | DE–Oberhausen, Turbinenhalle

05.11.2022 | DE–Hamburg, Zeltphilharmonie

06.11.2022 | NL–Utrecht, Tivoli Ronda

08.11.2022 | DK–Copenhagen, Amager Bio

09.11.2022 | NO–Oslo, Sentrum Scene

11.11.2022 | SE–Gothenburg, Pustervik

12.11.2022 | SE–Stockholm, Klubben Fryshuset

Beyond The Black können auf eine imposante Erfolgsgeschichte zurückblicken. Schon mit ihrem Debüt im Jahr 2015 schlug die Band um Sängerin Jennifer Haben ein wie eine Bombe. Songs Of Love And Death hielt sich wochenlang in den Top 15 der Charts und brachte der Band den renommierten Metal Hammer-Award in der Kategorie „Bestes Debüt“ ein. Auch der Nachfolger Lost In Forever konnte 2016 direkt daran anknüpfen, ging auf Chart-Platz 4 und führte Beyond The Black auf eine Mammut-Tour durch Deutschland, Großbritannien über Russland bis nach Japan. Seit 2014 begeisterte die Band ihre Fans bei immer größer werdenden Auftritten auf dem Wacken Open Air und war gefeierter Support-Act für Bands wie Aerosmith, Korn, Scorpions, Saxon und Within Temptation. Im Herbst 2019 folgte die erste eigene Europatour als Headliner–zum Großteil ausverkauft. Ihre musikalische Klasse über Genregrenzen hinweg hat Sängerin und Frontfrau Jennifer Haben zudem in Deutschlands erfolgreichstem Musikformat Sing meinen Song bewiesen. Eine Erfolgsgeschichte, die mit Chart-Platz #3 für das vierte Studioalbum Horizons gekrönt wurde.

Beyond The Black online:

http://beyondtheblack.de/

https://www.facebook.com/beyondtheblackofficial