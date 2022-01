Blackest Dawn: veröffentlichten 2013er-Album „We Are Legions“ am 21.12.2021 digital

Im Dezember 2021 dachten sich die Magdeburger Blackest Dawn einfach mal, eine richtig gute Aktion ins Leben zu rufen.

Unter dem Motto Gemeinsam gegen Kinderkrebs für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung steht seit dem 21.12.2021 das bereits 2013 physisch erschienene Album We Are Legions der Magdeburger Deather zum digitalen Download in vielen Musikstreaming-Portalen bereit!

Und das absolut Beste an der ganzen Aktion ist:

„! Der gesamte Erlös, im Zeitraum von 21.12.2021 bis zum 31.01.2022, aus den digitalen Downloads kommt 100 % der Stiftung zugute !“

Ihr könnt das erfolgreiche Album downloaden, etwas Gutes tun und somit die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung unterstützen!

Geht einfach auf die Bandcamp-Seite von Blackest Dawn, holt euch das Album We Are Legions und helft einfach mit:



https://blackestdawnofficial.bandcamp.com/

Die Band selber sagt dazu:

„WE ARE LEGIONS = WIR gemeinsam gegen Kinderkrebs. Wir sind Blackest Dawn, eine Ostdeutsche Metal Band. Zur erstmaligen, digitalen Veröffentlichung unseres im Jahr 2013 erschienenen Albums We Are Legions haben wir uns entschieden, dass wir den gesamten Erlös des digitalen Releases, über den Zeitraum vom 20.12.2021 – 31.01.2022, der Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung unter der Initiative der Magdeburger Kinderkrebshilfe, spenden. Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, kann gern über diese Kampagne eine Spende einreichen oder das Album bei allen bekannten digitalen Portalen kaufen. Die Übergabe aller Einnahmen wird im Februar 2022 erfolgen.“

Um einfach auch noch mehr Leute zu erreichen, haben sich die Jungs mit Partnern zusammengetan, die natürlich auch sofort ihre Reichweite mit nutzen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, die das Album kaufen oder streamen und somit diese großartige Aktion unterstützen möchten.

Neben dem MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) sind auch das Sportlernetzwerk des ehemaligen Kapitäns des 1. FC Magdeburg Marius Sowislo Samforcity und die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung mit am Start und konnten auch einige Worte dazu veröffentlichen, um das Ganze zu pushen:

„GEMEINSAM GEGEN KREBS – Musik trifft Sport – Gemeinsam für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung !

Die Stiftung ist auf Präsenzveranstaltungen angewiesen, um wichtige Spendengelder für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zu generieren. Aufgrund der aktuellen und schwierigen Situation ist dieses jedoch nicht ohne Einschränkung möglich! Deshalb müssen neue Wege eingeschlagen werden und mit Blackest Dawn ist dieses Geschehen!

WE ARE LEGIONS = Wir gemeinsam gegen (Kinder) Krebs lautet das Motto

Der komplette Erlös, im Zeitraum von 21.12.2021 bis zum 21.01.2021, aus den digitalen Downloads kommt 100 % der Stiftung zugute!‼️

Jetzt das erfolgreiche Album downloaden, etwas Gutes tun und somit die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung unterstützen!

Wir bedanken uns bei Blackest Dawn und deine Unterstützung!

Samforcity verbindet. Eine STADT hält zusammen!“

Darüber hinaus haben Blackest Dawn über Gofundme noch eine Spendenaktion für all diejenigen ins Leben gerufen, die über den Albumkauf hinaus oder unabhängig davon spenden und vor allem unterstützen möchten – wer also etwas Gutes für die Stiftung (Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung) tun will, hat hier die Gelegenheit, um zu spenden: https://www.gofundme.com/f/gemeinsam-gegen-kinderkrebs

Wir von Time For Metal finden diese Aktion megastark und in jedem Fall unterstützenswert – macht mit – helft mit!