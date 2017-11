Die Niederländischen Epic Death-/Black-Metaller Bleeding Gods werden am 12. Januar 2018 ihr kommendes neues Konzeptalbum Dodekathlon via Nuclear Blast veröffentlichen! Heute enthüllt Gitarrist Rutger Van Noordenburg im ersten Albumtrailer zum neuen Album weitere Infos zum Albumkonzept, welchen Herausforderungen man sich beim Schreiben eines Konzeptalbums stellen muss und was wir sonst noch in Zukunft bezüglich des Konzeptes erwarten dürfen!

Albumkonzept

Der Albumtitel Dodekathlon bezieht sich auf den griechischen Mythos der zwölf Aufgaben von Hercules, der größte der antiken griechischen Helden. Nachdem Hera (Königin der Götter) Hercules in den Wahnsinn getrieben hatte, tötete er seinen Sohn, seine Tochter und auch seine Ehefrau Megara. Nach seiner Genesung bedauerte er seine Taten jedoch zutiefst. Er wurde von König Thespius gereinigt und reiste dann nach Delphi, um herauszufinden, wie er für seine Taten büßen konnte. Pythia, das Orakel von Delphi, riet ihm, nach Tiryns zu gehen und seinem Cousin König Eurystheus zwölf Jahre lang zu dienen, indem er alle Aufgaben ausführte, die Eurystheus ihm geben würde. Im Gegenzug würde er mit Unsterblichkeit belohnt werden. Während dieser zwölf Jahre verlangte Eurystheus von Hercules, zwölf schwierige Aufgaben zu meistern. Jener dieser zwölf Aufgaben wurde ein Song gewidmet und so erzählt das Album mit insgesamt zwölf Tracks Hercules‘ gesamte Geschichte.

