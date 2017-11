Almanac – die neue Band von Victor Smolski (ex-Rage) – veröffentlichte letzten Freitag endlich ihr Zweitwerk Kingslayer via Nuclear Blast! Die limitierte Erstauflage der neuen Platte beinhaltet außerdem eine Bonus-Live-DVD, die das Konzert auf dem diesjährigen Masters of Rock-Festival zeigt. Heute legen Almanac einen weiteren Liveclip dieser Bonus-DVD nach! Schaut Euch das Video zu No More Shadows – Live at Masters Of Rock 2017 auf YouTube an:

Kommentare

Kommentare