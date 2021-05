Blind Channel: Finnlands Eurovision-Beitrag „Dark Side“ für 2021 ist jetzt erhältlich

Eurovision-Halbfinale: 20. Mai

Eurovision-Finale: 22. Mai inkl. Liveauftritte von früheren Gewinnern, einschließlich Finnlands ersten Siegern Lordi.

Finnland will die Geschichte wiederholen und strebt seinen zweiten Sieg beim Eurovision Song Contest an. Ihre diesjährigen Teilnehmer sind Blind Channel, eine Band, die mit ihrem hymnischen Beitrag Dark Side an Meilensteinen vorbeisprintet und die Rekorde ihrer Konkurrenten gebrochen hat.

Wird der Hardrock Finnland wieder einmal Gold bringen? Hör dir den Song HIER an und schau das Video vom Liveauftritt.

Dark Side ging auf Platz 1 der finnischen Singlecharts und hält sich seit über zehn Wochen in den Top Ten der Airplay-Charts, womit der Song nun Platin erreicht hat.

Er wurde als Reaktion auf die globale Pandemie geschrieben, die die Musikindustrie zum Stillstand zwang und gleichbedeutend alle Tourneepläne der Band für 2020 zunichte machte. Frustration, Isolation und Depression ließen eine Hymne für das Volk entstehen, und der Eurovision Song Contest erwies sich als das perfekte Gefäß, um ihre Botschaft zu verbreiten.

„Was wir an diesem Tiefpunkt wirklich brauchten, war eine Hymne für uns selbst, ein Lied, das dem Leben selbst den Mittelfinger zeigt“, erinnert sich einer der beiden Sänger der Band, Niko Vilhelm. „So wurde Dark Side ins Leben gerufen. Es war wirklich sofort eine Hymne. Dark Side ist ein Song, der dafür gedacht ist, zusammen mit einem Publikum aufgeführt zu werden, als eine Art Gemeinschaftserlebnis. Nun mussten wir dieses Publikum finden, und wir wussten, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die genau so fühlen wie wir.“

Nach der Teilnahme am UMK (Uuden Musiikin Kilpailu = Wettbewerb für neue Musik), der finnischen Qualifikationsrunde für den Eurovision Song Contest, hängte das Sextett alle anderen Konkurrenten ab, indem es die höchste Punktzahl in der Geschichte des Wettbewerbs erreichte und der erste UMK-Beitrag wurde, der die Spitze der Charts erreichte.

Nun hat die Band das Ziel fest im Visier und wird als 14. Act beim zweiten Halbfinale am 20. Mai auftreten und bei Erfolg am 22. Mai im Finale erneut auftreten.

Das Wettbewerbsfinale wird auch Auftritte von früheren Gewinnern des Wettbewerbs beinhalten, darunter Finnlands früherer Sieger-Act und die Hardrock-Helden Lordi, die das Event 2006 mit Hard Rock Hallelujah dominierten.

Finnland ist seit Langem für seine Liebe zu harter Musik bekannt, mit internationalen Superstars wie Hanoi Rocks, HIM, Nightwish, Children Of Bodom, Apocalyptica und The Rasmus, die alle weltweit große Erfolge feiern. Jetzt wird die Welt Blind Channel zu dieser Liste hinzufügen.

Blind Channel wurden 2013 in der Stadt Oulu, weit oben im Norden Finnlands, von einer Gruppe von fünf talentierten, entschlossenen und ehrgeizigen Freunden gegründet – den Sängern Joel Hokka und Niko Vilheim, Schlagzeuger Tommi Lalli, Gitarrist Joonas Porko und Bassist Olli Matela. Dieser Fünfer ist bis heute zusammengeblieben, im Sinne des 2018er Sophomore-Albums Blood Brothers, wobei jeder von ihnen gemeinsam für das Songwriting verantwortlich ist.

Letztes Jahr kam ein neues Mitglied hinzu, als der langjährige Freund Alex Mattson hinzustieß, um Keyboard, Samples und Percussion zu spielen und das aktuelle Line-Up zu vervollständigen. Nach der Veröffentlichung ihres 2020er-Albums Violent Pop ist Dark Side der erste Vorgeschmack der Band auf ein kommendes Album, das Anfang nächsten Jahres erscheinen soll und mit dem renommierten britischen Produzenten Dan Lancaster (Blink 182, Bring Me The Horizon, Don Broco) zusammenarbeitet.

