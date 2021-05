Triton Devs: neues Album „Stay Alive“ erscheint am 18.06

Triton Devs sind die Schöpfung des Komponisten/Gitarristen/Tontechnikers Blacky Lee Stone, der mit seinem neuen musikalischen Projekt die Wiedergeburt der Welt nach dem tragischen vergangenen Jahr und der unerwarteten Zeit der Abriegelung symbolisieren will. Er arbeitet mit dem Sänger Eric Castiglia, dem Schlagzeuger Zamkenoby, der Bassistin Anna Portalupi (Hardline, Tarja) und dem international bekannten Schlagzeuger Mike Terrana (Yngwie Malmsteen, Rage, Tarja Turunen, Axel Rudi Pell) zusammen. Das Kollektiv von Musikern hat ein energiegeladenes 10-Track-Album geschaffen, das von Elementen des klassischen Heavy Metal, Hard- und Progressive Rock beeinflusst ist.

Unter dem Titel Stay Alive bewegt sich die Platte weg von den klassischen Geschützen des Metal hin zu neuen Arrangements und Sounds. Jede musikalische Komposition hat ihre eigene Magie und Atmosphäre, die als Soundtrack für die Erzählung der Texte dienen.

Blacky Lee Stone kommentiert:

„Meine bevorzugten Metalgenres sind Speed Metal, Hard Rock und Progressive, aber als Musiker denke ich, wenn ein Song schön, interessant und gut gespielt ist, dann ist das unabhängig vom Musikgenre. Das heißt, dieses Album verkörpert diesen Gedanken, obwohl es einen entschiedenen Metal-Einschlag hat, ist jeder Track von verschiedenen musikalischen Einflüssen im Mikrobereich kontaminiert, die jeden Track von den anderen unterscheiden, indem sie viele Nuancen des Genres als Ganzes gespielt erforschen. Ein direktes und melodisches Album mit Songs, die nicht übermäßig kompliziert sind, aber das Können der Musiker selbst andeuten.“

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums am 18. Juni 2021 über Rockshots Records, teilen Triton Devs ihr neuestes Musikvideo für ihre vierte Single The Light Of Your Skin.

„Innerhalb eines Albums darf eine Ballade natürlich nicht fehlen, hier ist sie – der langsame Song der Scheibe, der progressive Nuancen enthält“, ergänzt Blacky Lee Stone.

HIER kann das Album vorbestellt werden.

HIER kann es vorab als Stream gespeichert werden.

Tracklist Stay Alive:

01. Black Angel

02. Another Round

03. This Summer Day

04. The Light Of Your Skin

05. The Show

06. Summer Day

07. Higher

08. Hell’s Fest

09. Magic Rainbow

10. Metallus

Blacky Lee Stone kommentiert die erste Single: „The Show ist ein klassischer Hardrock-Song, die Art, die man immer und immer wieder laufen lassen kann, ohne davon müde zu werden. Ein aufmunternder, melodischer und dynamischer Song darüber, wie cool es ist, an die Grenzen zu gehen. Der Moment, in dem du merkst, dass es an der Zeit ist, vor deinen Fehlern und deinen täglichen Sorgen davonzulaufen, ohne zu fragen, ob es richtig oder falsch ist. Einfach du selbst zu sein, auch wenn die Welt um dich herum dich zu Fall bringen will.“

Die zweite Single Summer Day (zum Video):

Ein Instrumentalstück mit einer tollen Rhythmusgruppe, bestehend aus Mike Terrana am Schlagzeug und Anna Portalupi (Hardline, Tarja) am Bass.

Triton Devs Line-Up:

Eric Castiglia – Gesang

Blacky Lee Stone – Gitarre

Anna Portalupi– Bass

Mike Terrana– Schlagzeug

Zammkenoby– Schlagzeug

Triton Devs online:

https://www.blackyleestone.com/