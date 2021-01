Bloodspot: haben zweite digitale Single mit Video veröffentlicht

Bloodspot aus Limburg an der Lahn zelebrieren im Kern die rohe und dunkle Seite des Thrash Metals. Genrekonventionen zum Trotz, erweitert die Band stets die emotionalen Grenzen ihres Sounds und lässt mehr und mehr genrefremde Stilistiken mit einfließen.

Nun sind Bloodspot mit ihrer zweiten digitalen Single Potzblitz inklusive Video zurück und werden ihr neues Album The Cannibal Instinct am 12. März 2021 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Die Band kommentiert:

„Potzblitz ist der erste Song der für The Cannibal Instinct entstanden ist. Schwarzer, brutaler Punk-Metal. Drei Akkorde, schnell und ohne Umwege auf die Fresse, mit angepissten sozialkritischen Lyrics. Potzblitz war im Vergleich zum restlichen Material des Albums ziemlich schnell fertiggestellt. Ziel war es klassischen Hardcorepunk mit Thrash-Riffing, düsteren Akkorden und einem Death ’n‘ Roll-Feeling zu kombinieren. Nachdem wir Potblitz in den Proben häufig auf noch höherem Tempo spielten, haben wir uns für die Albumaufnahmen entschieden es nicht zu übertreiben, damit der Song seinen Charackter und seinen Groove nicht

verliert. Der Titel verkörpert, neben aller Ernsthaftigkeit, gewissermaßen das Augenzwinkern, welches bei Bloodspot immer wieder mitschwingt.“

