Das neunte Burning Q Festival wird am 26./27.07.2019, wie gewohnt am Sportplatz des SV Arminia Freissenbüttel, stattfinden.

Es erwarten euch zwei Tage Camping & Festival mit vielen Bands auf 2 Bühnen, Meet and Greet, Aftershowparty, Feuershow und vielem mehr.

Mit Enforcer präsentieren wir euch heute den Headliner und gleichzeitig die letzte Band für das Burning Q Festival 2019!

Jüngst haben sie mit Die For The Devil einen ersten Leckerbissen von ihrem kommenden Album Zenith veröffentlicht, welches am 26.04.2019 via Nuclear Blast erscheinen wird.

Hier geht es zum Musikvideo: https://youtu.be/LSvSxlOv6F4

Mit dabei sein werden:

Apallic

Ayahuasca

DISTILLATOR

Emnithi

Enforcer

Fear Connection

Friisk

Fucking Hostile

Mortals‘ Path

Nailed to Obscurity

NOT MY ART

RAM

Rebellion

Scenery

Serpentic

Soul Grinder

Terra Atlantica

TYLER LEADS

Volter

Nicht fehlen dürfen natürlich Q-we und die spektakuläre Feuershow mit Freies Feuer!

Alle weiteren Infos zum Burning Q Festival 2019 in Kürze hier oder auf www.burningQ.de

Wir unterstützen mit einem Euro pro verkaufter Eintrittskarte die Budo-Sportler mit Herz – Eine Initiative zugunsten des Deutschen Kindervereins e.V.

Campingplatz-Öffnungszeiten:

Freitag, 26.07.2019 16:00 – Sonntag 28.07. 2019 14:00

Festivalbeginn:

Freitag, 26.07.2019 um 18:00 Uhr

Samstag, 27.07.2019 um 13:00 Uhr

Ende jeweils gegen 3:00 Uhr.

Kommentare

