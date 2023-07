Cadaver: veröffentlichen Lyric-Video für „Deadly Metal“

Das Warten hat ein Ende! Die norwegischen Death Metaller Cadaver veröffentlichen ihr sechstes Studioalbum The Age Of The Offended über Nuclear Blast Records. Getreu den primitiven Wurzeln der Band und einer kühnen, bahnbrechenden, psychedelischen Horrorshow ist das Album ein wütendes, abgefucktes Album für wütende, abgefuckte Zeiten, das trotzig gegen alle Widrigkeiten geschaffen wurde.

Die Band veröffentlicht außerdem das Lyric-Video zum bedrohlichen Song Deadly Metal.

Anders Odden kommentiert: „Wir sind stolz darauf, endlich das neue Album zu veröffentlichen, von dem wir glauben, dass es Cadaver in eine neue und aufregende Ära führen wird! Dieses Album kombiniert 35 Jahre harte Arbeit, um nicht in die konventionellen Erwartungen dessen zu passen, was in der extremen Metal-Musik möglich ist, mit Humor und Haltung. Das Leben ist zu wichtig, um ernst genommen zu werden. Enjoy 🔥“

Seht euch hier das Lyric-Video zu Deadly Metal an:

Für The Age Of The Offended hat die Band beschlossen, Material über das heutige Klima, in dem jeder beleidigt ist, zusammenzustellen und darüber, was dies für Musik und Kunst bedeutet.

In der ersten Folge geht es um das Vermächtnis der Band, die Einbindung in die norwegische Extrem-Metal-Szene und The Black Metal Bus Sightseeing Tour, die die Fans durch Oslo führt.

Seht euch die Cadaver TV Episode 1 – The Black Metal Tour Oslo hier an: https://youtu.be/dInTOsulP9w

The Age Of The Offended wurde im Daufembach Studio, der Villa Necro, dem Studio Tomb und dem Studio Studio aufgenommen. Adair Daufembach war für die Produktion, das Engineering, den Mix und das Mastering verantwortlich. Kjartan Hesthagen war ebenfalls an der Technik beteiligt und arbeitete mit der Band und Adair zusammen. Die Band beauftragte Fleshflies mit der Gestaltung des Artworks für The Age Of The Offended.

The Age Of The Offended – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Sycophants Swing (Intro)

2. Postapocalyptic Grinding

3. Scum Of The Earth

4. The Age Of The Offended

5. Death Revealed

6. The Shrink

7. Crawl Of The Cadaver

8. The Drowning Man

9. The Sicker, The Better

10. Dissolving Chaos

11. Deadly Metal

12. The Craving

13. Freezing Isolation

Kauft oder streamt The Age Of The Offended hier: https://cadaver.bfan.link/taotolp.ema

The Age Of The Offended wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Juwel

– Vinyl

– Orange w/ Silver, Blue Splatter Vinyl (limitiert auf 1300, weltweit)

– Blau m/Orange, Schwarzes Splatter-Vinyl (limitiert auf 800, NB EU)

Cadaver sind:

Anders Odden – Gesang, Gitarre

Dirk Verbeuren – Schlagzeug

Ronni Le Tekrø – Gitarre

Eilert Solstad – Bass

Cadaver online:

https://www.facebook.com/cadavertheband/

https://www.instagram.com/cadavertheband/