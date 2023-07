Sodomisery: haben neue Single „Delusion“ enthüllt

Die schwedischen Melodic Death Metaller Sodomisery haben einen zweiten Song aus ihrem kommenden neuen Album Mazzaroth veröffentlicht.

Delusion kann hier gestreamt werden:

Kommentar der Band: „Der Track Delusion war einer der ersten, bei dem wir versucht haben, eine Orchestrierung zu verwenden„, erklärt Sänger und Gitarrist Harris Sopovic. „Nachdem wir das Ergebnis gehört hatten, war uns klar, dass wir diesen Sound unbedingt auch auf dem Rest des Albums haben mussten!“

Das zweite Album von Sodomisery wird am 8. September 2023 über Testimony Records auf CD, LP und digital veröffentlicht. Produziert wurde es von Harris Sopovic selbst bei Sopovic Antiproductions (Östhammar, Schweden), gemischt und gemastert von Ronnie Björnström bei Björnström Sound & Production (Sundsvall, Schweden) und mit einem Coverartwork von JRMR.

Auf Mazzaroth unterstreichen Sodomisery ihren locker-konzeptionellen Ansatz mit einer bemerkenswerten musikalischen Entwicklung. Sie erweitern ihren ursprünglichen Sound, der die Kraft und Präzision des Death Metals mit der rasenden und kalten Aggression des Black Metals verbindet, und fügen nun durch den Einsatz von Keyboards eine Schicht dramatischer Tiefe hinzu. Es ist kaum verwunderlich, dass die Schweden, die Dimmu Borgir, Cradle Of Filth und Children Of Bodom zu ihren wichtigsten Einflussquellen zählen, einen solchen Kurs eingeschlagen haben.

Die Band aus Stockholm hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Als alle neuen Tracks geschrieben und vorproduziert waren, beschlossen Sodomisery, zwei Versionen des Albums zu erstellen. Ein Mix enthielt Keyboards und Orchestrierung, während die andere Version keine solchen Zusätze enthielt. Nach ausgiebigen Überlegungen und vielen Hörsitzungen kamen die Schweden zu dem Schluss, dass die neue Dimension und das cineastische Gefühl, das durch die Keyboards hinzugefügt wurde, genau das war, was ihre Songs brauchten.

In der kurzen Zeitspanne zwischen ihrer Gründung im Jahr 2015 und dem kommenden zweiten Album haben sich Sodomisery sprunghaft weiterentwickelt und Mazzaroth ist der hörbare Beweis für diese mutige Aussage!

Mazzaroth – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Coming Home

2. Psychogenic

3. Delusion

4. A Storm Without A Wind

5. Master Of Your Mind

6. Mazzaroth

7. Rebuilding

8. Demon In Heaven

9. Ephemeral Requiem

Sodomisery – Line-Up:

Harris Sopovic – Gesang, Gitarre

Teddy Möller – Gitarre, Chorgesang bei Demon In Heaven

Viktor Eklund – Schlagzeug

Paul Viscolit – Bass

Gastauftritt: Niklas Sandin (Katatonia, Lik) – Chorgesang bei Demon In Heaven

Sodomisery online:

https://www.facebook.com/sodomiseryofficial

https://www.instagram.com/sodomiseryofficial