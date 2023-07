Heads For The Dead: neue EP „In The Absence Of Faith“ erscheint via Pulverised Records

Pulverised Records haben eine neue EP der Death Metaller Heads For The Dead angekündigt!

In The Absence Of Faith wird am 1. September 2023 auf LP, CD und in digitalen Formaten seine Tentakel ausstrecken. Eine Tape-Version wird über War Anthem Records erscheinen.

Die EP ist eine Hommage an einige der berühmtesten Horrorfilmklassiker aller Zeiten. Aufgenommen, gemischt und gemastert von Jonny Pettersson (Wombbath, Massacre, etc.) im Studio Unbound, wurde das Konzept dieser EP von Sänger Ralf Hauber (Revel In Flesh) entwickelt. Das Artwork und die Illustrationen wurden ebenfalls von Jonny Pettersson in Zusammenarbeit mit dem indonesischen Künstler Dedy alias The Art Of Badic entworfen. Sentient Horror-Frontmann Matt Moliti steuerte wieder einmal die Leadgitarren bei.

Macht euch bereit für Horror-lastigen Metal of Death mit einem düsteren und erfrischend melodischen Ansatz!

Ein Lyric-Video zum Track Self-Immolation In Fire feierte auf YouTube Premiere:

In The Absence Of Faith – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Heart Of Darkness

2. Taste Of Terror

3. The God Forsaken

4. Self-Immolation In Fire

5. Possession

Heads For The Dead – Line-Up:

Jonny Pettersson – Gitarren, Bass, Keyboards, Effekte

Ralf Hauber – Gesang

Jon Rudin – Schlagzeug

Matt Moliti – Gitarren-Solos

Heads For The Dead online:

https://www.facebook.com/headsforthedead

https://www.instagram.com/headsforthedead