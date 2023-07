The Zenith-Passage: Album „Datalysium“ ist auf Metal Blade Records erschienen

Datalysium, das zweite Studioalbum der Progressive-Death-Metal-Band The Zenith-Passage aus Los Angeles, ist am 21. Juli auf Metal Blade Records erschienen! Zur Feier der Veröffentlichung wurde nun ein Video zum monströsen Titeltrack enthüllt.

Mit einem überarbeiteten Line-Up, bei dem der ursprüngliche Gitarrist/Keyboarder/Backing Vocalist Justin McKinney von Gitarrist Christopher Beattie (Dreamer), Sänger Derek Rydquist (Ex-The Faceless, John Frum) und Bassist Brandon Giffin (Ex-The Faceless, Cynic) unterstützt wird, drängen The Zenith-Passage mit Datalysium die unterschiedlichsten Einflüsse weiter in den Vordergrund ihres Sounds. Das Album ist von Anfang bis Ende eine unerbittliche Mischung aus technischem Headfucking, Atmosphäre, Melodie und wechselnder Dynamik, die ständig die ungeteilte Aufmerksamkeit des Hörers fordert. Vom Opener The Axiom Of Error mit seiner Stop-Start-Attacke über das aufgewühlte, reich strukturierte und unaufhaltsame Synaptic Depravation bis hin zum dramatischen, üppigen und epischen abschließenden Titeltrack sind The Zenith-Passage unermüdlich kreativ und treiben ihren Sound beharrlich in interessante, fesselnde Richtungen.

Seht euch das offizielle Video zum Titeltrack von Datalysium an hier an.

Decibel Magazine merkt an: „Die Songs bewegen sich in der gleichen gruseligen, schlaksigen Art und Weise, in der Daddy Longlegs Spinne durch den Raum tänzelt, wenn du versuchst, sie mit flauschigen Hausschuhen auszulöschen.“

Metal Wani lobt: „ein nahezu perfektes technisches Death Metal-Album“ und fügt hinzu: „Ihre Fähigkeit, mit Tempi und Timing zu spielen, verblüfft und erstaunt weiterhin, ohne die Wildheit einer Death Metal-Band zu verlieren“, während Metal Injection nach dem Hören von Divinertia II ganz klar schrieb: „it rips!“

The Zenith-Passage sind:

Justin McKinney – Gitarren

Chistopher Beattie – Gitarren

Brandon Giffin – Bass

Derek Rydquist – Gesang

