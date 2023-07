Dymna Lotva: veröffentlichen Video-Single „Hell“ aus dem kommenden neuen Album „The Land Under The Black Wings: Blood“

Dymna Lotva enthüllen das harte Video Hell (Пекла) als nächste Single aus dem kommenden neuen Album des weißrussischen Duos The Land Under The Black Wings: Blood (Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў), das am 4. August 2023 erscheinen soll.

Das Video Hell könnt ihr euch ab sofort hier ansehen:

Dymna Lotva kommentieren Hell (Пекла): „Dieser Song erzählt die Geschichte einer Mutter, die ihre Kinder im Krieg verloren hat“, erklärt Sängerin Katsiaryna „Nokt Aeon“ Mankevich. „Sie überlebte, aber das Trauma hatte sich für immer in ihr Gedächtnis eingebrannt. Sie saß für den Rest ihres Lebens in ihrer persönlichen Hölle fest.“

Das Video wurde vor Ort im Belarussischen Staatlichen Museum für Volksarchitektur und ländliche Lebensweise gedreht. Alle darin gezeigten Gebäude sind völlig authentisch. Sie wurden vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert gebaut. Das jüngste Haus stammt aus dem Jahr 1932 und alle wurden in den 1970er Jahren in das Museum gebracht. Das Video ist für die Videografin der Band, Jay Flokker, sehr persönlich, da ihre Großmutter während der Besetzung von Weißrussland im Zweiten Weltkrieg ein dreijähriges Kind verlor, das an Kälte und Hunger starb. Teile des Textes stammen aus einem Fragment eines weißrussischen und ukrainischen Volksliedes.

The Land Under The Black Wings: Blood (З​я​м​л​я П​а​д Ч​о​р​н​ы​м​і К​р​ы​л​а​м​і​: К​р​о​ў) – Tracklisting:

1. Come and See (Ідзі І Глядзі)

2. Buried Alive (Пахаваны Жыўцом)

3. Death Kisses Your Eyes (Смерць Цалуе Ў Вочы)

4. Hell (Пекла)

5. Ashes (Папялішча)

6. The Pit (Яма)

7. Cruelty (Лютасць)

8. Night Witches (Nachthexen)

9. Till The End (Да Скону)

10. Dead Don’t Hurt (Мёртвым Не Баліць)

11. Unquenchable (Нязгаснае)

12. To Freedom (Да Волі)

13. Blood (Кроў)

Release-Datum: 4. August 2023

Style: Post-Metal (mit Einflüssen aus Black Metal, Doom und traditioneller Musik)

Label: Prophecy Productions

Line-Up:

Katsiaryna „Nokt Aeon“ Mankevich – Gesang, traditionelle Flöten, Texte

Jauhien Charkasau – Gitarren, Bass, gesamte Musik

Gastmusiker:

Forladt (Absence Of Life) – Hintergrundgesang, Musik auf Ashes (Папялішча)

Déhà (Wolvennest, Silver Knife, Slow) – Schlagzeug

Lesley Knife (Gods Tower) – Gastgesang bei To Freedom (Да Волі)

Artur Matveenko (Dzivia) – Saxophon bei To Freedom (Да Волі)

Fiodor Malikin – Saxophon bei Hell (Пекла)

Ivan Kuznetsov – Klavier

Nat Nazgul – Akkordeon

Jegor Baranow (Elysium, Cosmocats) – Cello

Ulyana Sborshchikova – Kindergesang (klar) bei Hell (Пекла)

Demyan Sborshchikov – Kindergesang (extrem) bei Hell (Пекла)

Anonymer weißrussischer Teenager-Mädchenchor bei Ashes (Папялішча)

Instrumentalaufnahmen: Jauhien Charkasau im Hata Studio

Gesangsaufnahmen: V01D im SoundStudio9

Mixing und Mastering: Alexei Stetsiuk

Idee Coverbild: Nokt Aeon

Bearbeitung Coverartwork: Olga Kann

Titelfoto: Alina Mazovets

Cover-Modelle: Stefania Burak & Nokt Aeon

Kostüme und Requisiten: Nokt Aeon & Katsiaryna Vadanosava

Layout: Olga Kann

Verfügbare Formate:

The Land under the Black Wings: Blood ist als marmorrote und weiße Vinyl-2LP mit Klappcover, als schwarze Vinyl-2LP mit Klappcover und als CD im Digipak erhältlich.

Vorverkauf: http://lnk.spkr.media/dymna-lotva-blood

Metal hatte schon immer eine rebellische Ader. Und während er in seinen westeuropäischen und amerikanischen Zentren – mit der bemerkenswerten Ausnahme des Black Metal – etwas von seiner revolutionären Energie verloren hat, ist er in den meisten anderen Teilen der Welt nach wie vor eine Quelle der Ermächtigung und ein Ausdruck des Dissenses.

Dymna Lotva haben viele Gründe, die Fackel der Rebellion zu tragen. Das Duo musste aufgrund politischer Verfolgung und der Versuche der Lukaschenko-Diktatur, ihre Kunst zu zensieren und zu unterdrücken, aus seiner Heimat Belarus fliehen.

Auf ihrem dritten Album, The Land under the Black Wings: Blood (Original, nicht transkribierte Kachel: „Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў“), singen Dymna Lotva weiterhin Lieder voller Trauer und Schmerz. Die Weißrussen haben ihren ganz persönlichen Stil wunderschön und kraftvoll weiterentwickelt. Mit einer soliden Basis im Black Metal, aber auch vielen Elementen aus Doom und traditioneller Musik, hat sich das Duo über das Post-Black-Metal-Etikett hinaus bewegt und melancholische, eindringliche Melodien geschaffen, die ihr unverwechselbares Markenzeichen tragen und zu einem einzigartigen emotionalen Sound führen.

Dymna Lotva stützen sich in ihren Texten auf wahre Geschichten aus Weißrussland, das voll von Berichten über Leid ist, die in historischen Archiven oder in der Folklore gesammelt wurden, während in ihrem Land jeden Tag neue Gräueltaten begangen werden.

Der Name der Band, Dymna Lotva, bedeutet „Sumpf im Rauch“ und bezieht sich auf die Gräueltaten rund um die verbrannten Dörfer von Polesie – eine sumpfige Region entlang des Flusses Pripjat, die heute zwischen den heutigen Staaten Weißrussland, Ukraine und Polen aufgeteilt ist und in der Vergangenheit blutige Massaker und brutale Konflikte erlebt hat.

Der Komponist Jauhien Charkasau und die Sängerin Katsiaryna „Nokt Aeon“ Mankevich datieren die Gründung von Dymna Lotva auf den 8. November 2015. Der Funke, der ihr musikalisches Feuer entfachte, war die Nachricht, dass die weißrussische Schriftstellerin Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch den Literaturnobelpreis erhalten hatte. Noch am selben Tag schuf das Duo sein erstes Lied, das auf Zitaten von Ljudmila Ignatenko, der Witwe eines Tschernobyl-Liquidators, basiert. Ihr Bericht über ihren Mann Wassili Iwanowitsch Ignatenko inspirierte die Hauptfigur der HBO-Serie Tschernobyl.

Der Song wurde 2016 als Single mit dem Titel Самотны Чалавечы Голас (A Solitary Human Voice) veröffentlicht, gefolgt von Dymna Lotvas erstem Longplayer The Land Under The Black Wings: Swamp (Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва) im selben Jahr. Das Debütalbum bildete auch den ersten Teil einer konzeptionellen Trilogie, die auf der Heimat des Duos basiert.

Ebenfalls 2016 stellte das Duo ein Live-Line-Up zusammen und wurde schnell zu einem der aktivsten Metal-Acts in Weißrussland und gewann auch Anhänger in den Nachbarländern wie der Ukraine, Polen und der Slowakei.

Mit ihrem zweiten Album Wormwood (Палын), das nicht Teil der geplanten Trilogie ist, kehrten Dymna Lotvas 2017 zum Thema Tschernobyl zurück, wofür das Duo auch auf die Werke von Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch zurückgriff.

Im Jahr 2020 unterstützten Dymna Lotvas offen die Proteste gegen den Diktator Lukaschenko in ihrem Land. Im Jahr 2021 wurden nach einem politisch motivierten Prozess gegen die Sängerin Lesley Knife, die als Gastsängerin auf der letzten Single To Freedom (Да Волі) zu hören war, alle geplanten Konzerte der Band offiziell verboten, und die Band musste ihre Live-Besetzung auflösen. Sängerin Nokt Aeon war gezwungen, das Land zu verlassen, um einer Verhaftung zu entgehen. Das Duo wollte sich in der Ukraine wieder zusammenfinden, doch dann überfiel Russland das Land. Zwei Wochen nach Ausbruch des Krieges gelang der Sängerin schließlich die Flucht vor den schweren Kämpfen um die Stadt Irpin. Die beiden Musiker konnten sich später in Polen wieder treffen.

Für Dymna Lotva war die Veröffentlichung von The Land under the Black Wings: Blood (Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў) auch ein Akt des Trotzes. Ihre Musik kann auf mehr als eine Weise gelesen werden. Für sich genommen ist sie ein sehr schönes, aber auch sehr schmerzhaftes Stück zeitgenössischen Metals am dunklen Ende des Spektrums mit einem hörbaren weißrussischen Sound. Doch in einem größeren künstlerischen Kontext entfesseln Dymna Lotva mit The Land under the Black Wings: Blood (Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў) einen wütenden und klagenden Schrei nach Freiheit und Gerechtigkeit.

Dymna Lotva online:

www.facebook.com/dymnalotva

www.instagram.com/dymnalotvaband