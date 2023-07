Dismember: starten Pre-Order für physische Wiederveröffentlichungen der ersten beiden Alben und der „Pieces“-EP

Die schwedischen Death Metal-Pioniere Dismember sind stolz darauf, die längst überfälligen physischen Wiederveröffentlichungen ihrer umfangreichen Diskografie anzukündigen. Der erste Stapel, bestehend aus den ersten beiden Alben Like An Everflowing Stream (1991) und Indecent & Obscene (1993) sowie der EP Pieces (1992), wird am 25. August 2023 veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.

Das gesamte Audiomaterial wurde von Patrick W. Engel bei Temple of Disharmony für Vinyl gemastert, mit dem Ziel, einen „originalgetreuen“ Sound zu erhalten, und enthält zum ersten Mal das dynamischere Master von Like An Ever Flowing Stream vom Juni ’91 auf Vinyl! Alle Album-Layouts wurden zusammen mit Dismember erstellt, was zu einer Rückkehr des Indecent and Obscene-Aufklebers führt.

Like An Ever Flowing Stream

Verfügbare Formate: LP | CD | Kassette

von 1991 gilt als eines der besten Death Metal-Alben aller Zeiten und ist ein zeitloses Meisterwerk, mit dem die Stockholmer Dismember zu einem der talentiertesten Acts des Genres wurden und den Grundstein für ihren gnadenlosen Buzz-Saw-Sound legten. Diese Neuauflage enthält das dynamischere Master vom Juni 1991 und ist damit die bestklingende Version dieses Klassikers überhaupt!

Indecent & Obscene

Verfügbare Formate: LP | CD | Kassette

Das 1993 erschienene zweite, ausgefeiltere Studioalbum der schwedischen Death-Metal-Meister Dismember enthält Klassiker wie Skinfather, Fleshless und Dreaming In Red, die bis heute fester Bestandteil des Live-Programms der Gruppe sind. CD und LP sind mit dem kultigen Indecent & Obscene-Aufkleber versehen, der sich über die Zensurprobleme lustig macht, mit denen Dismember damals zu kämpfen hatten.

Pieces

Verfügbare Formate: MLP | CD

Diese EP – ursprünglich 1992 veröffentlicht – ist bis heute der Inbegriff von fiesem, lautem, brutal verzerrtem, kompromisslosem schwedischem Death-Metal.

Dismember Live-Termine 2023:

09 – 12.08. – CZ – Fortress Josefov, Brutal Assault

11 – 13.08. – BE – Kortrijk, Alcatraz Festival

07 – 09.09. – PL – Aleksandrów Łódzki, Summer Dying Loud Festival

13.10. – SE – Karlstad, Nöjesfabriken

14.10. – SE – Stockholm, Debaser Strand

23-26.05.2024 – USA – Baltimore, MD, Maryland Death Fest

