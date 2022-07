Dismember: unterschreiben bei Nuclear Blast

Die kürzlich wiedervereinigten schwedischen Death-Metal-Pioniere Dismember sind stolz, bekannt zu geben, dass sie sich wieder den Reihen von Nuclear Blast Records angeschlossen haben, wo sie ihr Demo Reborn In Blasphemy (1990), ihr Debütalbum Like An Everflowing Stream (1991) sowie die vier darauf folgenden Alben veröffentlichten. Zur Feier dieser Ankündigung wurde am 8. Juli eine vollständig remasterte Version von Like An Everflowing Stream auf Streaming-Diensten weltweit zur Verfügung gestellt, nachdem sie eine ganze Weile nicht mehr zu finden war.

Like An Everflowing Stream – von vielen als eines der besten Death Metal-Alben aller Zeiten bezeichnet – ist der erste Teil einer Re-Issue-Kampagne des gesamten Dismember-Backkatalogs, der derzeit von den Originalalben remastered wird. Bleibt dran für weitere Informationen zu den LP- und CD-Wiederveröffentlichungen, die für Ende 2022 geplant sind!

Fred Estby (Schlagzeug) kommentiert:

„Nach der Wiedervereinigung der Originalbesetzung und ausverkauften Shows im Jahr 2019 brauchte das Axt hackende Business einen soliden Partner, um den eiternden kompletten Backkatalog wieder auf die Straße zu bringen. Die unheilige Allianz von 1990 ist wieder bestätigt, Dismember und Nuclear Blast Records sind einmal mehr ein perfektes Kill-Team!“

Jens Prüter, Head of A&R Nuclear Blast Europe, fügt hinzu:

„Es ist ein Vergnügen, eine der Nuclear Blast-Bands der frühen Tage wieder aufleben zu lassen. Das Debütalbum Like An Ever Flowing Stream aus dem Jahr 1991 wurde schnell zu einem Death Metal-Klassiker und sie haben kein schwaches Album veröffentlicht, bis sie sich 20 Jahre später 2011 offiziell auflösten. Ich erinnere mich noch an eine ihrer letzten Shows, 2008 auf dem Party-San Open Air, wo sie mit ihren Kumpels Grave und Unleashed spielten – nur Entombed fehlte, um die Big Four des Stockholmer Death Metal zu vervollständigen. Und es war eine Freude, sie bei ihrer ersten Reunion-Show 2019 auf dem Scandinavian Death Fest in ihrer Heimatstadt wiederzusehen. Schon nach wenigen Sekunden war klar, dass sie in voller Stärke zurück sind. Welcome back!“

Über Dismember:

Zwischen 1988 und 2011 erspielten sich Dismember durch acht klassische Alben und furiose Liveshows rund um den Globus einen berüchtigten Ruf als die „Motörhead (Version) des Death Metal“. Die Band wurde 1988 von Robert Sennebäck, David Blomqvist und Fred Estby in Stockholm, Schweden, gegründet und gilt seit langem als einer der Begründer des typischen schwedischen Death Metal-Sounds, neben anderen Pionierbands wie Entombed, Grave und Unleashed. Dismember nahmen einige selbstveröffentlichte Demos auf, bevor ihre 1990er Demokassette Reborn In Blasphemy, mit Matti Kärki am Gesang und Entombeds Nicke Andersson, der die meisten Leadgitarrenparts übernahm, von Nuclear Blast Records für eine breitere Veröffentlichung aufgegriffen wurde. 1991 erblickte ihr erstes Album Like An Everflowing Stream (Nuclear Blast Records) das Licht der Welt, das von Thomas Skogsberg in den mittlerweile legendären Sunlight Studios aufgenommen wurde und bei dem Richard Cabeza (Unanimated) am Bass mitwirkte. Dismember veröffentlichten 1993 ihr hochgelobtes zweites Album Indecent & Obscene, das bis heute ihr erfolgreichstes Werk ist. Es folgten drei weitere Alben auf Nuclear Blast, Massive Kiling Capacity (1995), Death Metal (1997) und Hate Campaign (2000), bis die Band beschloss, das Label zu wechseln. Sie veröffentlichten zwei weitere Alben, Where Ironcrosses Grow (2004, Karmageddon Records) und The God That Never Was (2005, Regain), bevor Fred Estby 2007 seinen Ausstieg aus familiären Gründen bekannt gab. Ihr letztes Album, Dismember, folgte 2008 und die Band löste sich offiziell 2011 auf. Nach einer achtjährigen Pause kam die Originalbesetzung der Band für einen Gig zum 30-jährigen Jubiläum beim Scandinavia Death Fest im Oktober 2019 wieder zusammen und trat zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder gemeinsam auf.

