Artist: Carl Palmer’s ELP Legacy

Herkunft: Birmingham, England

Album: Live

Genre: Progressive Rock

Release: 29.06.2018

Label: BMG

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Carl Palmer + Band

Tracklist CD:

Rondeau Des Indes Galantes / Ride Of The Valkyries Toccata And Fugue In D Minor Mars, The God Of War / 21st Century Schizoid Man Tarkus (Full Version) America Knife-Edge Trilogy (Short Version

Tracklist DVD:

Introduction Peter Gunn Karn Evil 9 (Welcome Back My Friends) The Barbarian Bitches Crystal Jerusalem Romeo & Juliet 21st Century Schizoid Man Clair De Lune Knife-Edge Hoedown Take A Pebble Carmina Burana Pictures At An Exhibition Fanfare For The Common Man / Drum Solo Nutrocker

Am 29. Juni erschien über BMG das neue CD+DVD-Set Live von Carl Palmer´s ELP Legacy. Bei ihm handelt es sich um einen der bekanntesten und besten Schlagzeuger auf dem Globus. 1950 wurde der Ausnahmedrummer in Birmingham geboren, er gründete keine andere Formation als Emerson Lake & Palmer, die als Wegbereiter des Progressiven Rock gelten, wie man ihn heute kennt. Viele legendäre Stücke entstammen aus den Händen des Trios, die noch heute allgegenwärtig sind. Carl Palmer´s ELP Legacy Live bietet zwei Shows – eine auf CD und eine auf DVD – und ein ausführliches Booklet mit Liner Notes von Carl Palmer in einem schicken Digi-Pack.

Das Konzert als Audiowiedergabe wurde 2014 im November aufgenommen. In der Tralf Music Hall in Buffalo (USA) gab Carl Palmer mit seinen Kollegen ein spannendes Konzert, bei dem Hits wie Triology, als kurze Version, nicht fehlen durften. Weitere sechs Stücke schafften es ins Set, so der Opener Rondeau Des Indes Galantes / Ride Of The Valkyries. Genau, einfach geht anders – selbst beim Auswählen des Songtitels. Tarkus, America oder Knife-Edge bilden drei weitere Highlights.

Die DVD läuft unter dem Titel Pictures At An Exhibition – A Tribute To Keith Emerson Live Miami 2016. Nach dem Intro wartet Peter Gunn, im weiteren Verlauf folgen Bitches Crystal, Jerusalem oder Take A Pebble. Das gut zwei Stunden andauernde Intermezzo im Olympia Theater in Miami offeriert eine spektakuläre Tribute To Keith Emerson-Show mit Gastauftritten von Steve Hackett (Genesis), Mark Stein (Vanilla Fudge) und David Frangioni. Die Dokumentation Behind The Scenes At The Tribute For Keith Emerson rundet die mehr als zweistündige DVD als Bonusmaterial ab.

Carl Palmer's ELP Legacy - Live Fazit: Wer Progressive Rock liebt, kommt an Emerson Lake & Palmer nicht vorbei. Carl Palmer´s ELP Legacy offenbart keine Wundertüte an Songs, sondern man bekommt das, was man erwartet. Die Umsetzung ist jedoch liebevoll und mit dem trauernden Gedanken an den unvergessenen Kollegen Keith Emerson. Die CD in Kombination mit der DVD bilden ein nettes Set zu einem soliden Kurs - da macht man ganz sicher nichts falsch.



Anspieltipps: Tarkus und Jerusalem Rene W. 8.2 2018-07-26 8.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

