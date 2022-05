Chase Atlantic: veröffentlichen „Beauty In Death (Deluxe Edition)“

Chase Atlantic haben am 7. Mai Beauty In Death (Deluxe Edition) veröffentlicht, den krönenden Abschluss einer brillant chaotischen Ära, die alle Aspekte von Chase Atlantics sich ständig weiterentwickelnden klanglichen Fähigkeiten beinhaltet.

Mit Reminiszenzen und Reflexionen über frühere Tage; Songs wie Cold Nights gewähren dem Hörer Einblicke in schwierigere und zutiefst einsame Zeiten im Leben von Chase Atlantic. Ein Gefühl des Verlorenseins in einer intensiven, übermäßig stimulierenden neuen Stadt und einem neuen Lebensstil, wobei das Gewicht der Welt fast unabhängig geschultert wird.

In Tracks wie Stranger Things erinnert sich Chase an die rücksichtslosen, schnelllebigen Jahre, in denen er ein Produkt seiner Umgebung wurde.

Mit der Zeit, die sie zu Hause in Australien verbrachten, um die Archive zu öffnen und in vergangene Klänge einzutauchen, war die Gruppe in der Lage, nostalgische Melodien, Perkussion und einzigartige Akkordprogressionen zu komponieren, ähnlich wie in den frühen Tagen, die sie in Los Angeles verbrachten, um ihren jetzt berüchtigten Sound zu kuratieren.

„Es wird immer Ungewissheit geben, aber das Engagement und die Unverwüstlichkeit, diese Hindernisse zu überwinden, machen jeden Song in jeder erdenklichen Weise perfekt und einzigartig.“

Die Stimmung ändert sich drastisch, und jeder Track ist auf seine eigene Art und Weise wunderschön chaotisch. Doch wie auch immer sie sich ihrer Musik nähern, sie übertreffen weiterhin alle Erwartungen, während sie ihrem ikonischen Sound und ihrem tadellosen Klang treu bleiben, der Chase Atlantic ausmacht.“

Streame Beauty In Death (Deluxe Edition) jetzt auf https://found.ee/biddlx.

Beauty In Death (Deluxe Edition) – Tracklist:

1. Paranoid

2. Pleasexanny

3. Out The Roof

4. Slide

5. Beauty In Death

6. Please Stand By [Feat. De’wayne & Xavier Mayne]

7. Aleyuh

8. Molly

9. Call Me Back

10. I Think I’m Lost Again

11. Empty

12. Wasted

13. Stranger Things

14. Ohmami

15. Chxse

16. Escort

17. Cold Nights

18. Ohmami (With Maggie Lindemann)

Chase Atlantic online:

https://chaseatlantic.com/

https://www.facebook.com/ChaseAtlantic/

https://www.instagram.com/chaseatlantic/