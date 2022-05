Varials: veröffentlichen neuen Song „The Cycle Of Violence: Chapter 1“

Die Metal-Warrior Varials aus Philadelphia sind zurück und das auf eine sozial „gewalttätige“ Art und Weise.

Die Band hat gerade den neuen Song The Cycle Of Violence: Chapter 1. Hört hier rein.

The Cycle of Violence: Chapter 1 repräsentiert wirklich Varials Version 2.0.

Er stürmt mit brennenden Haaren aus den Toren, Blut tropft aus seinen Zähnen und er ist bereit, alles zu vernichten, was ihm über den Weg läuft. Der Song bietet einen Feuersturm aus knackigen Riffs und Schreien, die klingen, als wären sie aus den Eingeweiden der Hölle gekrochen, gemildert durch einige unerwartete melodische Ausschmückungen. Es gibt auch einen Breakdown, der mitten im Song platziert ist und mit Sicherheit überall auf der Welt für Moshpits sorgen wird.

Der Song wurde von der Liebe der Band zu Videospielen inspiriert.

„In dem Song geht es darum, ein Leben zu nehmen, nur um sich zu rächen“, erklären Varials. „Aus keinem anderen Grund. Es ist eine Reflexion aus der Perspektive eines geliebten Angehörigen des Verstorbenen, der überlebt hat, und seiner eigenen Rachegelüste, die einen Kreislauf der Gewalt schaffen. Der Song eskaliert von der Beschreibung der Gefühle, nachdem der geliebte Mensch entführt wurde, bis hin zu den Gefühlen, die du in dem Moment hast, in dem sich dir die Chance bietet, deine Rache zu vollziehen. Der Song ist weitgehend von den ersten drei Stunden von The Last Of Us Part II inspiriert. Wenn du es nicht gespielt hast. Spiele es jetzt.“

