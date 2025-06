Circle The Cityy: erforschen mit „Animals“ die rohe Wahrheit des Ignoriertwerdens

In einer Welt, die von Lärm überflutet ist, durchbrechen Circle The Cityy mit Animals das Rauschen – ein viszerales Alt-Rock-Statement über Fehlkommunikation, emotionale Unverbundenheit und den ursprünglichen Hunger, verstanden zu werden.

Mit einer Mischung aus treibender Alternative-Rock-Energie, einem Hauch von progressivem Flair und sogar einem eindringlichen spanischen Gitarrenmotiv ist Animals eine klangliche Evolution, die genau das Chaos widerspiegelt, das sie kritisiert. Die Texte sprühen vor Frustration und Verletzlichkeit: „Say what you want… when you’re talking at me“ (Sag, was du willst, wenn du mich ansprichst) spricht die nur allzu bekannte Erfahrung an, in Beziehungen und in der Gesellschaft ungehört zu bleiben.

Jeder Refrain bricht in einen Ruf nach Anerkennung aus – „Do you hear me now?“ -, während die abschließende Bridge alles auf ein Flüstern reduziert und in einer Welt voller leerer Geräusche um echte Verbindung bittet. Es ist kraftvoll, emotional und unerbittlich menschlich.

Wenn du dich jemals so gefühlt hast, als würdest du ins Leere schreien, wird Animals dein Herz berühren.

Biografie:

Vor der faszinierenden Kulisse des Huron-Sees mischen Circle The Cityy meisterhaft Rock-, Psychedelic-, Progressive-, Jazz- und Metal-Elemente zu einem einzigartigen musikalischen Gobelin. Mit unerschütterlichem Können bahnen sie sich einen Weg durch die dynamische Musikszene Ontarios. Die aus Sarnia stammende Band hat sich in den letzten Jahren in ihrer Heimatgemeinde einen Namen gemacht, die Zuhörer in ihren Bann gezogen und in der Live-Musik-Arena für Furore gesorgt. Heute geht ihre magnetische Aura über die Grenzen von Sarnia hinaus, denn der Einfluss von Circle The Cityy durchdringt die südlichen Weiten Kanadas, hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck und zeigt keine Anzeichen dafür, dass ihr Schwung nachlässt.

Circle The Cityy sind:

Melissa Miller

Kevin Toms

Nathan Yeadon

Harold Collins