Silverstein: veröffentlichen Single & Musikvideo „Drain The Blood“ feat. Rory Rodriguez von Dayseeker

Silverstein veröffentlichen mit Drain The Blood eine ihrer bisher ambitioniertesten Singles mit Rory Rodriguez von Dayseeker. Der Track ist ab sofort über UNFD erhältlich und wird von einem fesselnden neuen Video begleitet.

„Jedes Mal, wenn ich anfange, ein Album zu machen, habe ich eine selbst auferlegte Regel: Ich kann meine erste Idee nicht aufgeben. Was immer ich am ersten Tag anfange, muss ich auch zu Ende bringen. Normalerweise landet der Song im Müll, aber dieses Mal war es Drain The Blood, der mein Lieblingssong des gesamten Projekts ist – vielleicht unserer gesamten Karriere“, erzählt Gitarrist Paul Marc Rousseau.

„Die Prämisse des Songs ist sehr einfach: Halte deine KI aus meiner Kunst heraus. Ich wollte, dass sich jeder Teil des Liedes unerwartet und ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen anfühlt. Irrational und menschlich. Als ob eine KI niemals diese Entscheidungen getroffen hätte. Die Lyrics sind respektlos und überdramatisch, aber nur die Zeit wird zeigen, ob sie wirklich Science-Fiction sind.“

Er fährt fort: „Mein Lieblingsmoment in dem Song ist, wenn Rory singt ‚Kann ich jetzt ehrlich sein? Ich sehe keinen Weg, wie wir aus dieser Hölle herauskommen.‘ Die Zeile fühlt sich einfach so richtig an, wenn er sie singt. Es ist, als wäre er die Stimme der Vernunft und selbst er fühlt sich von der Technologie besiegt. Er geht fast durch die fünf Phasen der Trauer und fasst das ganze Konzept in 20 Sekunden zusammen.“

„Drain The Blood ist unsere Antwort auf die wachsende Angst, dass Maschinen beginnen, das zu ersetzen, was Musik (und andere Kunst) menschlich macht. Es ist eine Warnung, ein Aufschrei des Widerstands und eine Erinnerung daran, dass Gefühle nicht automatisiert werden können“, fügt Frontmann Shane Told hinzu. „Wir wollten, dass das Video das widerspiegelt, also trafen Rory und ich uns in LA, um es in diesem seltsamen, gruseligen Studio zu drehen, das sich anfühlte wie eine Folge von Severance oder Black Mirror. Dann sind wir zum LA River gefahren und haben dort die düstere, dystopische Energie von Terminator 2 eingefangen. Es fühlte sich an, als würden wir einige der unheimlichsten Möglichkeiten der Zukunft einfangen – die Art, bei der die Kreativität ihrer Menschlichkeit beraubt wird. Rory brachte eine solch rohe Energie in den Track und die Dreharbeiten ein. Er hat die ganze Vision zum Leben erweckt.“

Das Ergebnis ist eines der visuell beeindruckendsten Videos, die Silverstein bisher gemacht haben – gleichermaßen filmisch und beunruhigend.

Der Song ist die zweite Singleauskopplung aus Silversteins kommendem Album Pink Moon, dem zweiten Kapitel ihres ambitionierten 16-Song-Doppelalbums. Konzipiert und aufgenommen während einer transformativen Phase in der Wüste von Joshua Tree, wird das Album am 12. September über UNFD veröffentlicht.

Die Songs auf Pink Moon, die aus denselben Sessions wie Antibloom entstanden sind, wurden mit Bedacht aneinandergereiht und bieten ein eigenständiges, aber dennoch komplementäres Hörerlebnis. Die Band, die für ihre akribische Aufmerksamkeit für den Fluss und das emotionale Tempo bekannt ist, hat beide Hälften so gestaltet, dass sie für sich allein stehen und gleichzeitig eine umfassendere, zusammenhängende Geschichte erzählen – eine, die wie die Wüstenwinde, die sie geformt haben, auf- und abschwillt.

Pink Moon enthält die einzigen Gastauftritte auf dem Projekt, mit beeindruckenden Beiträgen von Rodriguez und Cassadee Pope – Stimmen, die mitten im Prozess ausgewählt wurden, als die Band das Bedürfnis verspürte, bestimmte Songs in neue klangliche Gefilde vorzustoßen. Das Ergebnis ist ein kühnes und vielfältiges Werk, das Silversteins dynamische Bandbreite erweitert und gleichzeitig ihrem emotionalen Kern treu bleibt. Durch die Veröffentlichung des Projekts in zwei Hälften hat die Band jedem Song den Raum gegeben, zu atmen, zu klingen und sich zu entwickeln. Der Mond ist aufgegangen. Die Geschichte geht weiter.

Pink Moon Tracklist:

1. I Love You But I Have To Let You Go

2. Negative Space

3. Drain The Blood (feat. Rory Rodriguez of Dayseeker)

4. The Fatalist

5. Widowmaker

6. Autopilot (feat. Cassadee Pope)

7. Death Hold

8. Dying Game