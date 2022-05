Classless Act: veröffentlichen ihre neue Single „Classless Act“ in Zusammenarbeit mit Vince Neil von Mötley Crüe inkl. Musikvideo

„Every now and again you run across a band which you can immediately categorize as “I saw them when” for future conversations. Classless Act is one of those bands!“ – Front Row Perspective

Classless Act, die bei der US-Sommertournee von Mötley Crüe und Def Leppard als Support mit dabei sein werden, veröffentlichten ihre neue Single Classless Act (feat. Vince Neil von Motley Crue) über Better Noise Music. Der Song wird ebenfalls auf dem Soundtrack zu The Retaliators (Better Noise Films) im Herbst erscheinen. Außerdem feiert das Musikvideo zur Single ebenfalls Premiere. Derek und Vince singen gemeinsam “So sit back, relax, and witness the class of the classless act awry”. Mit den bereits veröffentlichten Singles This Is For You (ft. Justin Hawkins of The Darkness) und Give It To Me erregte die Band die Aufmerksamkeit von Loudwire und SPIN Magazine. Ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Welcome To The Show wird am 24. Juni veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden. Nachdem die Band ihre Gifts From The Holy Ghost Tour im Vorprogramm von Dorothy beendet hat, bereiten sie sich nun darauf vor, als Opener für Mötley Crüe, Def Leppard, Poison und Joan Jett auf ihrer kommenden US-Stadiontour aufzutreten. Die Tour startet am 16. Juni in Atlanta und endet am 9. September in Las Vegas.

Leadsänger Derek Day über den neuen Song: “This song really is a musical expression of who we are. It’s a little dirty, maybe kinda sloppy and probably needs a good night’s sleep and a shower, and it absolutely kicks ass. Every night. Just like us.”

Auf die Frage, was ihn an dem Song gereizt hat, erklärte Vince Neil: “What drew me is that these are young guys playing real rock ‘n’ roll, playing their own instruments, all that good stuff that you miss from the last 20+ years. These guys remind me of Mötley Crüe growing up and they definitely rock. Can’t wait to see what happens in the future.”

Das offizielle Musikvideo ist der dritte Teil einer vierteiligen Videoserie, bei der die Band die Missgeschicke von Farley, einer unglücklichen Seele, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist, musikalisch unterlegt. Das Video, unter der Regie von John Orphan, ist hier zu sehen:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: