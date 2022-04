Clutch: veröffentlichen neue Single ‚Red Alert (Boss Metal Zone)‘

Die US-amerikanischen Groove-Rocker Clutch haben heute ihre neue Single samt Video mit dem Titel Red Alert (Boss Metal Zone) veröffentlicht. Der Track ist bei allen DSPs erhältlich.

Frontmann und Texter Neil Fallon erklärt: „Anfang 2021 erfuhr ich, dass der Schaltplan des Boss Metal Zone-Pedals als „Beweis“ dafür präsentiert wurde, dass der Covid-19-Impfstoff eine elektronische Komponente zur Kommunikation mit 5G-Mobilfunknetzen hat. Das war natürlich Blödsinn. Es klang wie eine Philip K. Dick Geschichte. Ich wollte keinen Song schreiben, der sich speziell mit Covid-19-Impfstoffen befasst, also griff ich (wieder) auf Philip K. Dick zurück. Do Androids Dream Of Electric Sheep? kam mir in den Sinn (insbesondere Replikanten, die zeigen, was real und was nicht real ist, oder gibt es überhaupt einen Unterschied?) Das Video macht keinen Hehl daraus, dass es sich um eine Hommage an Philip K. Dick und eine Zukunft handelt, in der Störungen durch unsere Adern fließt.“

Schlagzeuger Jean-Paul Gaster fügt hinzu: „Red Alert (Boss Metal Zone) ist eines der schnelleren Stücke auf unserem kommenden Album. Die Intensität der Aufnahme erinnert mich an unsere Liveshows. Dieser Song kocht und ich kann es kaum erwarten, ihn auf Tour zu spielen!“

Unter der Regie von David Brodsky könnt ihr euch das offizielle Video ansehen:

Als langjährige Fans der Sci-Fi-Ikone Philip K. Dick haben Clutch auch eine „inspired by“ Sci-Fidelity-Playlist auf Spotify zusammengestellt.

Clutch sind derzeit noch auf Tour durch Nordamerika, haben aber bereits ihre Europatournee angekündigt und man wird sie auch auf einigen Sommerfestivals sehen können: