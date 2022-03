Clutch: kommen 2022 auf EU/UK Tour

Maryland´s finest, Clutch, kündigen für den Winter eine ausgedehnte Europatournee und mit sieben Konzerten in Deutschland + Wien und Zürich an.

Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

Fr 18. November – Hannover Capitol

So 20. November – Hamburg Markthalle

Di 22. November- Berlin Huxley’s New World

Mi 23. November – München Neue Theaterfabrik

Do. 24. November – Wien Arena

Mo 5. Dez – Zürich X-TRA

Di 6. Dez – Stuttgart LKA Longhorn

Mi 7. Dez – Frankfurt Batschkapp

Fr 9. Dezember Köln – Live Music Hall

Clutch sind derzeit in den USA unterwegs, mit den Special Guests EyeHateGod und Tiger Cub bis zum 10. April, dann wieder vom 27. April – 22. Mai mit The Sword und Nate Bergman (ex-Lionize).

Clutch Line-Up:

Neil Fallon – Vocals/Guitar

Tim Sult – Guitar

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Drums/Percussion

https://www.facebook.com/Clutchband

http://pro-rock.com/