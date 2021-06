Conception: veröffentlichen neue Single “Cry”

Die norwegischen Hardrocker Conception haben am 4. Juni 2021 ihre brandneue Single Cry (Live) veröffentlicht – die erste Single zur Crowdfunding-Kampagne für eine Deluxe-Version ihres höchst erfolgreichen 2020er-Albums State Of Deception, die Anfang 2022 erscheinen soll. Das Album bringt eine Reihe neuer Aufnahmen mit, worunter sich neben neuen Songs auch Live-Performances sowie Neuaufnahmen einiger Klassiker aus dem Backkatalog befinden.

Den Song Cry, aufgezeichnet beim Homecoming-Gig im norwegischen Gjøvik, nennt Sänger Roy Khan einen “magischen Moment, den wir bei unserer Rückkehr in die Metalszene nach mehr als einem Jahrzehnt Abstinenz festhalten konnten”. Als das erste Release aus einer Reihe von Singles im Laufe des Jahres 2021 ist Cry auch die erste digital veröffentlichte Live-Aufnahme der Band. Gitarrist Tore Østby ergänzt: “Es war so großartig wieder live zu spielen, und ich bin immer noch begeistert, in unseren alten Songs neue Energie zu finden. Dieser Song ist ein großartiges Beispiel dafür.”

Mit der Deluxe-Version von State Of Deception erfüllt die Band den Fans ihren Wunsch nach mehr (bisher unveröffentlichtem) Material. So wird das Deluxe-Boxset neben den neuen Aufnahmen zusätzlich zum Original-Album auf CD und Vinyl auch einige Goodies wie Instrumental-Tracks, Poster, bisher unveröffentlichte Fotografien, eine ausführliche Band-History sowie den exklusiven Zugang zu einem Wettbewerb enthalten.

Als Zeugnis ihrer Nähe zu den Fans will die Band das Projekt einmal mehr über eine Crowdfunding-Kampagne finanzieren. “Wir können uns glücklich schätzen, so loyale Fans zu haben”, beobachtet Khan. “Sie waren in ihrem Support unglaublich großzügig, und wir tun unser Bestes uns erkenntlich zu zeigen, indem wir ihnen ganz spezielle Items und Erlebnisse bieten. Ihr solltet sehen, was wir im Laufe der Kampagne noch alles raushauen wollen!”

Conception werden außerdem endlich ihre wegen COVID-19 verschobene Headline-Tour bespielen, inklusive eines neu bekannt gegebenen Termins – am 27. März feiert die Band ihr Comeback in Belgien als Headliner auf dem Antwerp’s Thunder Metal Fest.

Cry ist ab sofort verfügbar: https://orcd.co/cry-live

Crowdfunding-Kampagne: https://conception.bandzoogle.com/home

Conception Live 2021:

19. März – Gjøvik, Norwegen ; Friscena

27. März – Antwerpen, Belgien ; Thunder Music Festival

7. April – Barcelona, Spanien ; Salamandra

8. April – Madrid, Spanien ; Shoko

9. April – Lissabon, Portugal ; Lisboa Ao Vivo

14. April – Amsterdam, Niederlande; Melkweg Oz

15. April – Esch-Sur-Alzette, Luxemburg ; Rockhal

16. April – Paris, Frankreich ; La Maroquinerie

17. April – Zürich, Schweiz ; Plaza

23. April – Stockholm, Schweden ; Fryshuset

29. April – Oslo, Norwegen ; Rockefeller

3.-4. Juni – USA, Atlanta ; Progpower XXI Festival

Tickets: https://conceptionmusic.com/tour/

State Of Deception wird von Conception Sound Factory Recordings veröffentlicht.

Conception online:

https://www.facebook.com/conceptionmusi2

https://conceptionmusic.com/