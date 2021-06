Deicide: Europatour für April 2022 angekündigt

Deicide werden im April 2022 auf ausgedehnte Europatour gehen. Mit von der Partie sind außerdem Krisiun und Crypta.

Nach 30 Jahren Bandgeschichte könnte man eigentlich denken, dass die in Florida ansässigen Death Metaller Deicide es allmählich ruhiger angehen lassen wollen. Weit gefehlt. Mit ihrem aktuellen Studioalbum Overtures Of Blasphemy schlagen sie einen noch dunkleren, schwereren und extremeren Weg ein. „Ich dachte ursprünglich, je älter ich werde, desto sanfter werde ich“, sagt Bandkopf Glen Benton. „Das ist nicht der Fall. Ich würde sagen, ich bin jetzt düsterer als je zuvor. Was ich im Laufe der Jahre durchgemacht habe, hat sich definitiv auf

mein Herz und meine Seele geschlagen.„

1989 gegründet, sind Deicide Stil-Mitbegründer des Death Metals. Die Band gilt als richtungweisend und ist bis heute stilprägend.

Deicide stehen für hochwertiges Songwriting, unerbittliche Härte und eine provozierende Natur. Die lyrische Botschaft steht im Mittelpunkt. Als Special Guests sind die Brasilianer von Krisiun mit an Bord. Die Death Metaller gründeten sich 1990 und zählen ebenfalls zu den dienstältesten und etabliertesten Bands des Genres.

Ergänzt wird das Billing durch Crypta. Hinter der Band verbirgt sich ein reines Frauen-Line Up. Im Juni letzten Jahres veröffentlichten die Death Metallerinnen ihr erstes Album Echoes Of The Soul, welches von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert wurde.

Deicide

Krisiun

Crypta