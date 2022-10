Coppelius: kündigen neues Studioalbum zur Jubiläumstour an

Lange haben sich die Herren Coppelius Zeit gelassen, lange haben Sie sich zurückgezogen, um ihr neustes Album zu kreieren; nur um jetzt mit Ihrem neusten Langspieler Abwärts das wohl mutigste Coppelius Album zu veröffentlichen. So hart und brachial wie noch nie, so sehr Rock-Band, wie man es sich wünscht, aber auch so mutig und experimentell instrumentiert, wie auf noch keinem Vorgängerwerk.

Rainmaker eröffnet die Platte mit einer Fülle an Neuerungen, die die Wandlungen der Band in verschiedenen Facetten ankündigen. Treibender Beat, archaisch und gleichzeitig modern wirkender Chor, die bekannten und dennoch unheimlich fern wirkenden Gesangsstimmen, die Regen herbeiflehen, – alles in einer Atmosphäre, die wie ein Roadtrip anmutet. Coppelius verschmelzen auf Abwärts Historizität und postmoderne Gegenwart wie nie zuvor. Dabei bedienen sie sich verschiedener Genres, Stilmittel und Zitate sowie selbstgebauten Klangapparaturen. Durch das wohlbekannt eigene Klanguniversum von Cello, Kontrabass und Klarinette schaffen sich Coppelius einen ganz eigenen Stil, der, egal ob das vorliegende Stück ruhig, oder voller Druck nach vorne ist, jederzeit einen hohen Wiedererkennungswert hat. Die Band klingt dabei weder eintönig noch repetitiv, da sie verschiedenste Einflüsse in ihre Songs verweben.

So darf man sich auf einen Streifzug durch die Facetten unserer modernen und historischen Musikwelt freuen: mal poppig angehauchte Klänge in „Nur für dich“, nur um einige Songs später den Thrash-Metal Klassiker Bloodline von Slayer im coppelianischen Klanggewand erstrahlen zu lassen – oder wie die Herren sagen ‚im unveröffentlichten Original‘. Es folgen progressive Songs wie Eeee und Spiesser, die durch das übliche Klangbild der Klassik garniert musikalisch neue Kontextfelder schaffen. Ebenso lädt die Band zu unheimlichen und fantastischen Bilderreisen mit tanzbarem Groove ein in „Kryptoxenoarchäologie“ und „Mein Grab“. Die Verbindung zu System Of A Down schlugen die Berliner Herren bereits 2019 auf dem Kammerarchiv – dieses Mal dürfen wir uns auf Chop Suey freuen.

Auch ruhige Klänge werden im neusten Langspieler angeschlagen – „Alte Freunde am Kamin“ regt zum Nachdenken und Schwelgen in Erinnerungen an. Mit „Si Dolce“ haben Coppelius wohl eine der schönsten Oden an die Kunst der Coronazeit geschaffen – und mahnen indirekt, eben jene nicht ins Hintertreffen geraten zu lassen. Und da diese Zeiten auch Musiker weltweit mehr zusammenrücken ließen, darf sich das ‚hochverehrte Auditorium‘ auf einen ganz besonderen Gastgesang auf diesem Coppelius Album freuen: Tim „Ripper“ Owens (ehemals Judas Priest, heute KK’s Priest) steuerte den Gesang zum destruktiv-progressiven Song I Hate bei. Darüber hinaus war es neben der besonderen Instrumentierung schon immer ein Alleinstellungsmerkmal der Band, dass die Herren Coppelius sich bei Ihren Gesangparts abwechseln. Dieser Linie bleiben die Herren sich weiterhin treu.

Der geneigte Hörer darf sich auf ein grostek-bedrohliches, hoch emotionales und musikalisch abwechslungsreiches Werk gefasst machen, dass es schafft, trotz der Diversität wie aus einem Guss zu wirken. 220 Jahre Coppelius – Coppelius hilft weiterhin!

Erscheinen wird dieses Meisterstück mit dem klangvollen Namen Abwärts am 27.01.2023 bei Foxy.