Melancholie ist ein sehr intensiv wirkendes Instrument. Genau das hat sich das Black Metal Duett Corpus Vitreum zur Nutze gemacht und dies in ihre Tracks eingebaut. Mit Behemoth Of The North präsentieren sie einen Track, der im MidTempo zu Hause ist und das eher „träge“ Musikgerüst nutzt um eine tiefe Atmosphäre aufzubauen. Hart und doch eingängig präsentiert sich die aus Deutschland stammende Formation in einem Lyricvideo, welches wir euch nicht vorenthalten wollen.