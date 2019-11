Cyhra: veröffentlichen dritten Album Trailer mit Einblicken in die Aufnahmen zu „No Halos In Hell“

Dieser Herbst erhält einen neuen Soundtrack, wenn die Modern Melodic Metal Senkrechtstarter von Cyhra ihr zweites Album No Halos In Hell am 15. November über Nuclear Blast veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band ihren dritten Album Trailer, in dem sie ebenso wie Produzent Jacob Hansen weitere Einblicke in die Album Aufnahmen erlauben. Seht den Clip hier:

Schaut ebenfalls die aktuelle Single Battle From Within zusammen mit einem herz-erwärmenden Lyric Video. Seht es euch hier an: https://www.youtube.com/watch?v=NPrnuk6hRlc

Sänger Jake E kommentiert: „Seit über 10 Jahren verdränge ich meine Gefühle.

Ich dachte ich wäre stark… aber in Wirklichkeit habe ich diesen Abgrund einfach immer tiefer und tiefer werden lassen.

An einem Tag während ich an No Halos In Hell gearbeitet habe, saß ich am Klavier und während ich irgendwelches Zeug vor mich hingesungen habe, um einen Gesangspart fertig zu schreiben, habe ich etwas gefühlt. Und als ich es mir noch einmal angehört habe, habe ich bemerkt, dass es für mich nicht nur irgendwelches Zeug war, sondern viel mehr.

Ich glaube, ich habe damals einfach angefangen, das alles zu verarbeiten.

Mein Bruder, Fredrik, ist viel zu früh von mir und meiner Familie gegangen. Genau wie so viele andere Menschen, die sich jedes Jahr selbst dazu entscheiden, diese Welt zu verlassen.

Als wir über das Video gesprochen haben, wollte ich nicht „nur“ ein einfaches Lyric Video. Meine Verlobte hatte diese geniale Idee, die Fans einzubeziehen. Wir haben über Social Media unsere Fans kontaktiert und ihre Reaktionen waren überwältigend. Wir hatten mehr Beteiligte als wir überhaupt unterbringen konnten! Das Thema liegt unseren Fans am Herzen – und ich bin unendlich dankbar für ihre Unterstützung und Teilnahme!

Mein Bruder war stark, lustig und voller Leben und er liebte es, an seinem Boot zu arbeiten.

Dieser Song ist für Leute wie meinen Bruder.

Ich will, dass sie diesen Song hören, bevor es zu spät ist. Wir haben nur ein Leben! Und auch wenn du dich manchmal fühlst, als wäre dieses Leben es nicht wert, dafür zu kämpfen, glaub mir, das ist es! Wenn ich meine Kinder ansehe, muss ich immer daran denken, was für ein fantastischer Onkel er gewesen wäre und es tut mir weh, dass er nie die Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen. Ich weiß, wie lieb sie ihn gehabt hätten.

Meine Eltern haben einen Sohn verloren. Und meine Schwester und ich einen Bruder.

Wir werden ihn immer vermissen, während wir diesen inneren Kampf, diesen Battle From Within kämpfen.“

Mehr zu No Halos In Hell:

No Halos In Hell wird als 2-CD-Digipak, schwarze Vinyl oder Download am 15. November erhältlich sein und hier könnt Ihr das Format eurer Wahl vorbestellen: https://nblast.de/Cyhra-NoHalosInHell

Bestellt No Halos In Hell digital vor, um Battle From Within und Out of My Life sofort zu erhalten (nur bei amazon und iTunes!) oder sichert euch das Album schon jetzt bei Spotify, Deezer oder Apple Music: https://nblast.de/CyhraPreSave

Produziert von Jacob Hansen und co-produziert von Jake E, ist das Album mit 12 liveorientierten Hymnen gefüllt, die allesamt sofort ins Ohr gehen. Die komplette Trackliste liest sich wie folgt:

01. Out Of My Life

02. No Halos In Hell

03. Battle From Within

04. I Am The One

05. Bye Bye Forever

06. Dreams Gone Wrong

07. Lost In Time

08. Kings Tonight

09. I Had Your Back

10. Blood Brothers

11. Hit Me

12. Man Of Eternal Rain

Die Bonus-CD aus der Digipak-Version beinhaltet 6 zusätzliche Songs von denen 3 exklusive Akustikversionen der Albumtracks sind.

Cyhra live:

Cyhra w/ Battle Beast, Brymir

Presented by Metal Hammer, Rock It!, metal.de, metaltix, eventim

15.11. S Karlstad – Nöjesfabriken**

16.11. S Malmö – Kulturbolaget**

17.11. D Kiel – Orange Club**

19.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal**

21.11. D Braunschweig – Westand**

22.11. D Bremen – Aladin Music Hall**

23.11. D Herford – X**

24.11. NL Eindhoven – Dynamo

25.11. UK Birmingham – O2 Academy 2

27.11. IRL Dublin – Button Factory

28.11. UK Manchester – Club Academy

29.11. UK Glasgow – Slay

30.11. UK London – ULU Live

01.12. B Kortrijk – De Kreun

03.12. A Wörgl – Komma

04.12. D Ravensburg – OberschwabenKlub

06.12. D Geiselwind – Christmas Bash

08.12. D Augsburg – Kantine

09.12. D Jena – F-Haus

11.12. A Salzburg – Rockhouse

12.12. CH Lausanne – Les Docks

13.12. CH Zurich – Dynamo

**w/ Brymir

Gegründet von Sänger Jake E (ex-Amaranthe) und Gitarrist Jesper Strömblad (ex-In Flames) wies Cyhra anfänglich noch Ähnlichkeit zu den ursprünglichen Bands der beiden auf, doch mittlerweile haben sie eine völlig eigene Identität entwickelt. Zusätzlich hat die Aufnahme des Gitarristen Euge Valovirta (ex-Shining) als Vollmitglied den kreativen Prozess der Truppe auf ein Niveau gehoben, in dem laut Jake E „jeder genau das spielt, was er für den Song am besten ist“. No Halos In Hell ist eines dieser Alben, die sich einfach nicht in eine Metal-Genre-Schublade einordnen lassen; hart, heavy und dynamisch und trotzdem voller melodischen Gesangslinien, die einem tagelang nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Cyhras Line-Up:

Jake E – Vocals

Jesper Strömblad – Guitars

Euge Valovirta – Guitars

Alex Landenburg – Drums

Weitere Infos:

