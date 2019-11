Time For Metal Adventskalender 2019: geben erste Infos und Partner bekannt

Auch in diesem Jahr starten wir von Time For Metal wieder unseren großen Adventskalender. Wie in den letzten Jahren haben wir wieder ein einzigartiges Design für euch. Die ersten Infos wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Prinzip bleibt gleich: jeden Tag gibt es einen glücklichen Gewinner, der ein dickes Paket aus diversen Artikeln der Welt des Rock und Metal erhält. Seit drei Jahren ist es bei uns Tradition, dass unser Kalender nicht nur 24, sondern 26 Türchen hat. Damit sorgen wir für weitere coole Gewinne, die euer Fest noch lauter werden lassen. Damit ihr über mögliche Gewinne philosophieren könnt, geben wir euch gleich noch unsere ersten Partner für 2019 bekannt:

Nuclear Blast, Century Media Records, Rosenheim Rocks, CMM, CMM, Sure Shot Worx, Kneipenterroristen, Head Of PR, Verlag Andreas Reiffer, Bit It Promotion, Kettenfett (Lakritzschnaps) und Uncle M waren so freundlich einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen, euer Time For Metal Team!