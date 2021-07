Daughtry: kündigen neues Album „Dearly Beloved“ für den 17.09.2021 an

Drei Jahre nach ihrem letzten Album kündigen Daughtry ihr neues Album Dearly Beloved an, das am 17. September erscheinend wird und jetzt hier vorbestellt werden kann. Das 13-Track-Album enthält die Billboard Hard Rock Digital Songs Sales Chart #1 und den Top 10 Active Rock Radio Hit Heavy Is The Crown sowie den sofort vorbestellbaren Track Lioness.

Drei Singles und ein wunderschön gestalteter Einstieg zu Dearly Beloved markiert das bisher beste Werk der Band. Mit der Beibehaltung der bekannten Daughtry Musikrichtung bekennen sie sich weiterhin zu ihren Hardrock-Wurzeln mit dem neuen Song Lioness, sowie der applaudierten Zusammenarbeit mit Sevendusts’s Lajon Witherspoon für ihre Neuinterpretation des Hits Hunger Strike (Temple Of Dog Cover) von Eddie Vedder und dem verstorbenen Chris Cornell – was laut SPIN Magazin weiterhin als einer ihrer kühnsten Moves und ein „völlig anderes Biest“ gilt. Nach Auftritten bei Loudwire Nights können wir erwarten, mehr von der Band zu sehen, insbesondere bei den bevorstehenden Recording Academy Musicares und Amy Winehouse Foundation Benefit: Back To Amy, bei dem Chris die verstorbene Sängerin mit seiner eigenen Interpretation ihres Fanlieblings I Know I“m No Good ehrt. Der Livestream findet am 23. Juli statt.

Dearly Beloved Tracklist:

1. Desperation

2. World On Fire

3. Heavy Is The Crown

4. Changes Are Coming

5. Dearly Beloved

6. Cry For Help

7. Evil

8. Asylum

9. The Victim

10. Somebody

11. Call You Mine

12. Lioness

13. Break Into My Heart

Über Daughtry:

Daughtry, eine der bekanntesten und meistverkauften Rockbands des 21. Jahrhunderts, hat Konzerte auf der ganzen Welt ausverkauft. Ihr Debütalbum, das selbst betitelte Daughtry, war das meisterkaufte Album des Jahres 2007 und das am schnellsten verkaufte Rock-Debütalbum in der Geschichte von Soundscan. Es wurde auch für 4 Grammy Awards nominiert und gewann 4 American Music Award, darunter Album des Jahres. Die nachfolgenden Alben Leave This Town (2009), Break The Spell (2011) und Baptized (2013) wurden alle mit Platin ausgezeichnet, Cage To Rattle (2018) wurde mit Gold ausgezeichnet. Im Jahr 2020 veröffentlichten Daughtry ihre erste Single aus ihrem bevorstehenden Album World On Fire, die eine Rückkehr zu ihren Rockwurzeln und an die Spitze der Charts bedeutete. Ihre aktuelle Single Heavy Is The Crown stößt auf große Begeisterung und klettert derzeit in die Charts.

Für weitere Informationen

https://daughtryofficial.com/