Perpetual Etude: unterschreiben bei Black Lodge, Knaller-80er-Metal-Album im Anmarsch

Perpetual Etude veröffentlichen am 15.10. ihr Debütalbum Now Is The Time über das renommierte Black Lodge-Label. Vollgepackt mit fulminanten Gitarren- und Keyboardsoli, schnellem und hartem Riffing und hochmelodischem Gesang, kommt hier ein massives Herbst-Highlight auf euch zu!

Perpetual Etude wurden 2019 von Magnus Mild mit dem Ziel gegründet, das Beste aus dem Heavy Metal der 80er zurückzubringen. Magnus liebt das Genre seit seiner Jugend und tat sich mit Mitgliedern von NorthTale, Ex-Members von Dionysys, Nation, Shadowquest sowie Göran Edman (als Gast bei Sail Away) zusammen, um die Vision zum Leben zu erwecken. Das Ergebnis fusioniert unter dem passenden Banner Now Is The Time das Beste eines ganzen Jahrzehnts und ist ein Album voller Riff-Herrlichkeit, toller Soli und Weltklasse-Vocals.

Die Schweden kommentieren: „Achtung! Perpetual Etude präsentieren hiermit stolz einen Plattenvertrag bei Black Lodge Records. Diese Zusammenarbeit ist ein großartiger Schritt für die uns. Wir haben bereits ein komplettes Album im Kasten, um es mit der Welt zu teilen. Sobald sich die gegenwärtige Lage normalisiert, gehen wir damit on the road und wollen mit euch feiern!“

Jetzt vorbestellen: https://orcd.co/now-is-the-time

