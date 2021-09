Perpetual Etude: veröffentlichen zweite Single „Once We Were One“ und das dazugehörige Lyricvideo

Perpetual Etude wurde 2019 von Magnus Mild mit dem einzigen Ziel gegründet, das Beste aus dem Heavy Metal der 80er Jahre zurückzubringen. Beeinflusst von diesem Genre, als er aufwuchs, tat sich Magnus mit Mitgliedern von Northtale, Ex-Mitgliedern von Dionysys, Nation, Shadowquest sowie Göran Edman auf Sail Away zusammen, um die Vision zu vervollständigen. Das Ergebnis ist das Beste aus einem ganzen Jahrzehnt in dem erstaunlichen Debüt Now Is The Time, ein Album voller glühender Gitarrenriffs, Keyboard-Soli und eingängiger Refrains. Now Is The Time erscheint am 15. Oktober.

Perpetual Etude’s zweite Single und zweites Lyric Video Once We Were One ist da. Dies ist der zweite Track aus ihrem Debütalbum Now Is The Time. Vollgepackt mit rasanten Gitarren- und Keyboardsoli, schnellen und schweren Riffs und sehr melodischem Gesang, ist dies definitiv etwas, das ihr nicht verpassen solltet.